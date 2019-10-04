В Туле подросток-радиомеханик обворовывал лифты, чтобы собрать свой собственный

В городское Управление МВД поступил ряд заявлений о кражах. Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативных мероприятий выяснили, что к противоправным деяниям может быть причастен 16-летний житель Тулы, обучающийся радиомеханике.

Парень признался в шести кражах плат управления лифтом с чердаков многоквартирных домов в Пролетарском округе. Он пояснил, что делал это из-за увлечения механикой: хотел собрать действующую модель лифта в домашних условиях, поэтому совершал кражи необходимых деталей.

Также парень пояснил полицейским, что часть краж совершил из-за желания наказать работодателя, который не отдал ему зарплату. Парень летом работал на монтаже лифта, но денег за это не получил, вот и решил забрать плату управления – «наказать» прораба, который без этой детали не смог бы сдать лифт в эксплуатацию.

Сейчас в УМВД России по городу Туле проводят мероприятия по выяснению всех обстоятельств противоправных деяний.