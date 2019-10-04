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В Туле подросток-радиомеханик обворовывал лифты, чтобы собрать свой собственный

В Туле подросток-радиомеханик обворовывал лифты, чтобы собрать свой собственный

Парень сознался в шести кражах.

В городское Управление МВД поступил ряд заявлений о кражах. Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативных мероприятий выяснили, что к противоправным деяниям может быть причастен 16-летний житель Тулы, обучающийся радиомеханике.

Парень признался в шести кражах плат управления лифтом с чердаков многоквартирных домов в Пролетарском округе. Он пояснил, что делал это из-за увлечения механикой: хотел собрать действующую модель лифта в домашних условиях, поэтому совершал кражи необходимых деталей. 

Также парень пояснил полицейским, что часть краж совершил из-за желания наказать работодателя, который не отдал ему зарплату. Парень летом работал на монтаже лифта, но денег за это не получил, вот и решил забрать плату управления – «наказать» прораба, который без этой детали не смог бы сдать лифт в эксплуатацию.

Сейчас в УМВД России по городу Туле проводят мероприятия по выяснению всех обстоятельств противоправных деяний.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 14:47 +1
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Тула
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УМВД России по Тульской области

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