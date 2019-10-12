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В Туле постоялец гостиницы, угрожая обувной ложкой, напал на администратора

В Туле постоялец гостиницы, угрожая обувной ложкой, напал на администратора

Девушка испугалась, но смогла все же закрыть дебошира в номере и вызвать полицию.

Необычное преступление произошло сегодня днем в гостинице на ул. Болдина в Туле.

Как рассказали Myslo сотрудники гостиницы, 29-летний Андрей З. вчера приехал из Алексина и на сутки снял номер и заселился в него вместе с девушкой «легкой социальной ответственности», но планам его не суждено было сбыться – не смог. Утром постоялец попросил чаю, потом сходил в магазин за спиртным и выпил в номере. 

Захмелев, Андрей вооружился длинной обувной ложкой и отправился к администратору. Сначала принялся жаловаться ей на семейные трудности, а затем начала угрожать ей убийством и требовать денег. Девушка-администратор пояснила, что денег у нее нет – она сдала их в начале смены. Но дебошир не унимался, потребовал отдать ему банковскую карту. Девушка, испугавшись злоумышленника, выполнила просьбу. 

Далее он решил запереть администратора в своем номере, чтобы она не вызвала полицию, пока он будет снимать деньги с ее карты. Но когда они подошли к его двери, мимо прошел другой постоялец. Чтобы не привлекать лишнее внимание, Андрей спокойно зашел к себе в номер. Но в этот момент девушка закрыла за ним дверь на ключ и вызвала полицию.

Поняв, что оказался сам в ловушке, он начал требовать открыть дверь, угрожая выпрыгнуть в окно. Угрозы не помогли. Прибывшие полицейские задержали дебошира.

В пресс-службе УМВД России по тульской области сообщили:

«В отдел полиции Советский поступило сообщение об агрессивно ведущим себя постояльце мини-гостиницы. Персонал отеля обратился в правоохранительные органы. Незамедлительно прибывшие на место происшествия полицейские пресекли возможные противоправные действия мужчины и доставили его для разбирательства. Сейчас выясняются все детали случившегося».

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 18:49 +3
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