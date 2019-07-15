Стильный сбыт: в Туле наркодилеры прятали дизайнерские «закладки»

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Сотрудники УКОН УМВД России по Тульской области при силовой поддержке спецподразделения «ГРОМ» пресекли незаконную деятельность четверых подозреваемых в незаконном обороте наркотиков и психотропных веществ на территории региона. В числе злоумышленников — трое 31-летних мужчин и один 33-летний.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области, задержание проходило на территории трех округов Тулы.

Полицейские обнаружили и изъяли более 500 подготовленных к распространению «закладок», весы и упаковочные материалы с логотипом интернет-магазина.

Один из наркодилеров разработал собственный дизайн «закладок».

Он маскировал их под камни различной окраски и размера, пакетики сахара, а также под пробки.

Для этого преступники специально приобретали краски.

Помимо готовых «закладок», по предварительной информации, у преступников изъято более 500 г нерасфасованных различных наркотических средств и психотропных веществ: амфетамин, гашиш, марихуана, экстази, мефедрон и ЛСД.

– Оперативная информация о противоправной деятельности злоумышленников была получена полицейскими в декабре минувшего года. В течение нескольких месяцев сотрудники полиции проводили работу по проверке сведений и фиксации незаконных действий, связанных с распространением наркотиков, – рассказали в ведомстве.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело. Наркоторговцам грозит лишение свободы до 20 лет.