Кадр из видео пресс-службы УМВД России по Тульской области
Постоялец с обувной ложкой, устроивший разбой в тульской гостинице, отправился в СИЗО
Мужчина пробудет под стражей до 12 декабря. Судебное постановление пока не вступило в законную силу.
Советский районный суд заключил под стражу 29-летнего жителя Тулы, который 12 октября угрожал сотруднице гостиницы «Светлана» металлической обувной ложкой и отобрал у неё банковскую карту. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Пресс-служба УМВД России по Тульской области опубликовала видео с места происшествия.
Злоумышленнику предъявлено обвинение в разбое с применением предмета, используемого в качестве оружия. Он пробудет в СИЗО до 12 декабря. Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.
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