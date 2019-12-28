Фото из архива MySlo
Страшное ДТП на ул. Пролетарской: попавшей под грузовик тулячке ампутировали ногу
По предварительным данным, женщина переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.
Накануне мы сообщали о поиске очевидцев ДТП, произошедшего на ул. Пролетарской в Туле. В пятницу, 27 декабря, примерно в 15.45, у поворота на ул. Ложевую грузовик сбил женщину и протащил её по проезжей части.
По предварительным данным, пострадавшая переходила дорогу на красный сигнал светофора и оказалась в «слепой зоне» грузовика. Женщина получила серьёзные травмы, ей ампутировали ногу.
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