Страшное ДТП на ул. Пролетарской: попавшей под грузовик тулячке ампутировали ногу

Фото из архива MySlo

Накануне мы сообщали о поиске очевидцев ДТП, произошедшего на ул. Пролетарской в Туле. В пятницу, 27 декабря, примерно в 15.45, у поворота на ул. Ложевую грузовик сбил женщину и протащил её по проезжей части.

По предварительным данным, пострадавшая переходила дорогу на красный сигнал светофора и оказалась в «слепой зоне» грузовика. Женщина получила серьёзные травмы, ей ампутировали ногу.