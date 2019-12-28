На площади Ленина в Туле открылась главная новогодняя ёлка: фоторепортаж

В центре города состоялся праздничный карнавал, а вечером для всех гостей выступила группа «5sta Family».

В центре Тулы состоялось торжественное открытие главной областной новогодней ёлки. Оно началось с большого карнавала, в котором приняли участие все желающие.

Туляки, одетые в костюмы любимых персонажей из новогодних историй, прошли по ул. Металлистов, Казанской набережной, по территории Кремля и площади Ленина. Там же состоялось открытие фестиваля креативных ёлок.

На площади Ленина для туляков были подготовлены интерактивно-развлекательные программы с играми, песнями, Дедом Морозом, Снегурочкой и персонажами из современных мультфильмов. Открытие ёлки началось с торжественной церемонии зажжения огней, затем прогремел праздничный фейерверк. На сцене выступили тульские артисты и популярная российская группа «5sta Family».

Самые яркие кадры с новогоднего праздника – в репортаже нашего фотокорреспондента Дмитрия Дзюбина.