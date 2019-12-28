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На площади Ленина в Туле открылась главная новогодняя ёлка: фоторепортаж

На площади Ленина в Туле открылась главная новогодняя ёлка: фоторепортаж

В центре города состоялся праздничный карнавал, а вечером для всех гостей выступила группа «5sta Family».

В центре Тулы состоялось торжественное открытие главной областной новогодней ёлки. Оно началось с большого карнавала, в котором приняли участие все желающие.

Туляки, одетые в костюмы любимых персонажей из новогодних историй, прошли по ул. Металлистов, Казанской набережной, по территории Кремля и площади Ленина. Там же состоялось открытие фестиваля креативных ёлок.

На площади Ленина для туляков были подготовлены интерактивно-развлекательные программы с играми, песнями, Дедом Морозом, Снегурочкой и персонажами из современных мультфильмов. Открытие ёлки началось с торжественной церемонии зажжения огней, затем прогремел праздничный фейерверк. На сцене выступили тульские артисты и популярная российская группа «5sta Family».

Самые яркие кадры с новогоднего праздника – в репортаже нашего фотокорреспондента Дмитрия Дзюбина.

Галерея
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 1
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 2
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 3
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 4
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 5
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 6
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 7
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 8
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 9
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 10
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 11
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 12
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 13
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 14
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 15
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 16
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 17
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 18
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 19
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 20
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 21
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 22
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 23
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 24
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 25
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 26
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 27
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 28
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 29
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 30
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 31
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 32
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 33
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 34
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 35
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 36
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 37
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 38
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 39
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 40
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 41
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 42
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 43
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 44
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 45
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 46
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 47
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 48
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 49
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 50
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 51
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 52
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 53
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 54
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 55
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 56
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 57
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 58
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 59
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 60
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 61
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 62
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 63
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 64
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 65
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 66
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 67
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 68
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 69
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 70
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 71
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 72
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 73
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 74
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 75
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 76
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 77
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 78
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 79
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 80
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 81
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 82
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 83
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 84
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 85
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 86
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 87
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 88
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 89
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 90
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 91
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 92
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 93
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 94
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 95
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 96
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 97
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 98
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 99
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 100
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 101
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 102
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 103
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 104
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 105
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 106
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 107
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 108
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 109
Открытие новогодней ёлки на площади Ленина, Фото: 110
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