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В Туле открылся Центр занятости нового поколения
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Туле открылся Центр занятости нового поколения

Здание было модернизировано, а сотрудники прошли переподготовку по стандартам бережливого производства.

В областном центре состоялось открытие «флагманского» центра занятости населения «Кадровый центр. Работа России». В мероприятии приняли участие зампред регионального правительства Ольга Гремякова и министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов, а также профсоюзные деятели, работодатели и социальные партнеры проекта.

Пилотный проект по модернизации службы занятости в Туле стал частью национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Основная задача нацпроекта – обеспечить рост производительности труда в России минимум на 5% в год. В проекте принимают участие 16 регионов страны.

В здании прошёл масштабный ремонт, переоснащение рабочих мест, проведено переобучение сотрудников, в том числе по стандартам бережливого производства. Ещё один модернизированный центр откроется в Плавске. На модернизацию было выделено порядка 40 млн рублей.

По словам Ольги Гремяковой, на протяжении последних лет в Тульской области наблюдается один из самых низких показателей регистрируемой безработицы, но не всегда пожелания граждан соответствуют потребностям  работодателей. Перед профильными министерствами, работодателями и учебными заведениями поставлена задача по актуализации программ обучения и дополнительного образования.

Во «флагманском» центре занятости населения реализована новая модель в отношениях между соискателями и работодателями – акцент теперь меняется с заявительного принципа содействия в поиске работы к проактивному, учитывающему профессиональный потенциал соискателей и реальные запросы работодателей. По модели Тульского кадрового центра будет развиваться и другие центры занятости. В 2020 году будет модернизирован центр занятости населения в Донском. 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 11:53 +1
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