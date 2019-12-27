Фото: 24.kg
На ул. Пролетарской в Туле грузовик сбил пешехода: разыскиваются очевидцы
ДТП произошло у поворота на ул. Ложевую около 16.00 в пятницу, 27 декабря.
В Туле разыскиваются очевидцы ДТП с участием грузового автомобиля и пешехода, которое произошло в пятницу, 27 декабря, примерно в 15 часов 45 минут, на ул. Пролетарской, в районе поворота на ул. Ложевую.
По предварительным данным, водитель грузовика не заметил женщину-пешехода и несколько метров протащил её по проезжей части. Пострадавшая была госпитализирована с травмами.
Если вы стали очевидцем ДТП или располагаете записью с видеорегистратора, пишите Дмитрию Сергееву.
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