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На ул. Пролетарской в Туле грузовик сбил пешехода: разыскиваются очевидцы
Фото: 24.kg

На ул. Пролетарской в Туле грузовик сбил пешехода: разыскиваются очевидцы

ДТП произошло у поворота на ул. Ложевую около 16.00 в пятницу, 27 декабря.

В Туле разыскиваются очевидцы ДТП с участием грузового автомобиля и пешехода, которое произошло в пятницу, 27 декабря, примерно в 15 часов 45 минут, на ул. Пролетарской, в районе поворота на ул. Ложевую.

По предварительным данным, водитель грузовика не заметил женщину-пешехода и несколько метров протащил её по проезжей части. Пострадавшая была госпитализирована с травмами.

Если вы стали очевидцем ДТП или располагаете записью с видеорегистратора, пишите Дмитрию Сергееву.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:28 0
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