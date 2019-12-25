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В Туле Daewoo Matiz протаранил трамвай

В Туле Daewoo Matiz протаранил трамвай

В ДТП пострадала женщина-водитель авто.

Столкновение трамвая и Daewoo Matiz в Туле на ул. Ф.Энгельса произошло сегодня у дома №56 около 15 часов дня.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, Matiz двигался от ул. Первомайской по ул. Ф.Энгельса и, поворачивая направо, врезался в трамвай, который ехал от ул. Жаворонкова в сторону Первомайской.

В результате ДТП пострадала женщина-водитель Matiz, предварительно ушиб рёбер. Вместе с ней ехал в машине 1,5-годовалый ребенок. Его осмотрели врачи и травм не обнаружили. 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 18:19 +3
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