В Туле Daewoo Matiz протаранил трамвай

Столкновение трамвая и Daewoo Matiz в Туле на ул. Ф.Энгельса произошло сегодня у дома №56 около 15 часов дня.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, Matiz двигался от ул. Первомайской по ул. Ф.Энгельса и, поворачивая направо, врезался в трамвай, который ехал от ул. Жаворонкова в сторону Первомайской.

В результате ДТП пострадала женщина-водитель Matiz, предварительно ушиб рёбер. Вместе с ней ехал в машине 1,5-годовалый ребенок. Его осмотрели врачи и травм не обнаружили.