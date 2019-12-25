На вас оформлен кредит: мошенники изобрели новый способ обмана

Звонок о том, что «ваша карта заблокирована», видимо, стал хуже работать. Владельцев карт вводят в заблуждение по-новому.

«На вас оформлен кредит мошенниками», — сообщают псевдобанкиры и обещают помочь. Как работает схема, рассказывают специалисты Отделения по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО.

Высвечивается номер, похожий на номер банка. Человек, представившийся сотрудником службы безопасности банка, сообщает, что в отношении гражданина совершены мошеннические действия: на него оформлен кредит и нужно срочно предпринимать меры. Дальше, как правило, у ошарашенной новостью жертвы отключается критическое мышление, и человек готов выполнить любые действия, лишь бы избавиться от ненужного кредита. Именно этого и ждут мошенники.

Жертве советуют зайти в мобильное приложение банка и совершить некие операции, чтобы отменить кредит.

А чтобы «сотрудник банка» мог оперативно помочь, он предлагает еще и скачать на смартфон специальную программу. Пострадавший скачивает программу, которая на самом деле оказывается программой удаленного управления смартфоном, открывая таким образом мошенникам полный доступ к своему телефону.

Преступник либо придумывает очередную «необходимую операцию» для отмены кредита, чтобы жертва сама перевела всю сумму на чужой счет, либо, получив доступ к смартфону, сам переводит деньги на свой счет.

Дмитрий Борискин, заместитель управляющего Отделением по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО: