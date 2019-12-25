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На вас оформлен кредит: мошенники изобрели новый способ обмана

На вас оформлен кредит: мошенники изобрели новый способ обмана

Звонок о том, что «ваша карта заблокирована», видимо, стал хуже работать. Владельцев карт вводят в заблуждение по-новому.

«На вас оформлен кредит мошенниками», — сообщают псевдобанкиры и обещают помочь. Как работает схема, рассказывают специалисты Отделения по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО.

Высвечивается номер, похожий на номер банка. Человек, представившийся сотрудником службы безопасности банка, сообщает, что в отношении гражданина совершены мошеннические действия: на него оформлен кредит и нужно срочно предпринимать меры. Дальше, как правило, у ошарашенной новостью жертвы отключается критическое мышление, и человек готов выполнить любые действия, лишь бы избавиться от ненужного кредита. Именно этого и ждут мошенники.

Жертве советуют зайти в мобильное приложение банка и совершить некие операции, чтобы отменить кредит.

А чтобы «сотрудник банка» мог оперативно помочь, он предлагает еще и скачать на смартфон специальную программу. Пострадавший скачивает программу, которая на самом деле оказывается программой удаленного управления смартфоном, открывая таким образом мошенникам полный доступ к своему телефону.

Преступник либо придумывает очередную «необходимую операцию» для отмены кредита, чтобы жертва сама перевела всю сумму на чужой счет, либо, получив доступ к смартфону, сам переводит деньги на свой счет.

Дмитрий Борискин, заместитель управляющего Отделением по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО:

Дмитрий Борискин

Даже если у вас на телефоне высветился знакомый номер банка, и звонящий, представляясь сотрудником банка, сообщает о проблеме с вашими средствами, не спешите. Положите трубку, самостоятельно наберите официальный номер банка (он есть на сайте, а также на оборотной стороне вашей карты) и уточните, что произошло с вашей картой. Если проблема с картой или кредитом есть, то она никуда не денется от того, что вы сами позвоните в банк, зато так наверняка не попадётесь на удочку мошенникам.

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 10:40 +2
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мошенникина вас оформлен кредитбанк
Люди
Дмитрий Борискин
Место
Тульская область

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