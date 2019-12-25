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Из-за травмы головы в Узловой скончался школьник: подробности трагедии
Фото с личной страницы Никиты.

Из-за травмы головы в Узловой скончался школьник: подробности трагедии

Те, кто знали Никиту (имя изменено, – прим. ред) не могут поверить в случившееся. В школе, где он учился, объявлен траур.

Новость о том, что в Узловой в результате серьезной травмы скончался школьник шокировала многих. По факту случившегося СУ СК РФ по Тульской области возбудило уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ – причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему, повлекшего по неосторожности его смерть. 

Myslo удалось выяснил некоторые подробности этой страшной трагедии. 

День 17 декабря у 15-летнего Никиты начался как обычно, собрался и отправился в школу. На уроке английского кто-то в него бросил скомканную бумагу. Он решил, что автор броска Кирилл (имя изменено, – прим. ред). На перемене они повздорили, но решили продолжить выяснять отношения после окончания учебного дня. 

Понимая, что силы не равны и Никита будет покрепче, Кирилл позвал старшего брата, а тот привел с собой друзей. Несмотря на группу поддержки, ребята все же решили выяснить отношения один на один. Отправились на расположенный рядом стадион «Локомотив». Драка завершилась вполне ожидаемо – Никита оказался сильнее. Побежденный Кирилл ушел со стадиона. А Никита отправился в раздевалку спорткомплекса. 

Дальнейшую последовательность событий восстановить пока точно не удалось.

  • Многие в соцсетях пишут, что Никита получил травму головы в результате драки с 20 – 21-летними ребятами, которые пришли на подмогу Кириллу. В какой момент они встретились – неизвестно. Возможно, они его подкараулили его по выходу из раздевалки. По неподтвержденной информации, Никита во время потасовки со старшими упал и сильно ударился головой. Как именно это было, установит следствие. После этого Никита сам дошел до дома, вечером почувствовал себя плохо – он получил открытую травму головы. 
  • По другой версии, парень после драки с Кириллом пришел домой и отправился гулять с собакой. Вернувшись, он сказал маме, что упал на улице и у него сильно болит голова. 

Врачи скорой помощи доставили его в реанимацию городскую клиническую больницу Новомосковска, где через какое-то время впал в кому. Ему было проведено две операции. Предположительно, во время второй операции 23 декабря парень умер. 

Где именно парень получил травму, установит следствие.

 

Эта история просто потрясла Узловую, друзья не могут поверить в случившееся. Учителя и друзья Никиты говорят, что он был добрым, честным парнем, который никогда не делал ничего плохого. В школе, где учился Никита, объявлен траур и отменены новогодние праздники. 

Редакция Myslo и еженедельника «Слобода» выражают соболезнования родственникам парня.

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Автор: Юлия Александрова
вчера, в 22:19 +1
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смерть школьника
Место
Тульская областьУзловая

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