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Где в Туле отключат электроэнергию 26 декабря

Где в Туле отключат электроэнергию 26 декабря

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

С 9 до 17 часов скорректировать свои планы придётся жителям следующих домов:

  • пер. Кирпичный, 32, 34, 21, 23, 25, 27,
  • ул. Железнодорожная, 28-а, 28, 26, 26-а, 27, 29, 30, 31, 34, 36, 38, 40,
  • ул. Комсомольская, 171, 226 к. 1, 226 к. 2, 230, 175,
  • ул. Герцена, 144, 201,
  • ул. Металлистов,
  • ул. Советская, 3,
  • Мясново: ул. Моторная, 48-62 (чётн.), 62-а,
  • 4-й пр-д, 1-а-е, 2-а-д, 13-а, 13-б, 20-а, 1-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
  • ул. Кабакова, 32-в, 36, 35,
  • 2-й пр-д, 2-х,
  • 8-й пр-д, 18-54 (чётн.), 19-53 (нечётн.),
  • ул. Токарева, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 78-б,
  • Промышленный пр-д, 22, 24, 26, 28, 30, 32,
  • ул. Л. Толстого, 38-68 (чётн.), 45-75 (нечётн.),
  • ул. Будённого, 32-56 (чётн.), 19-43 (нечётн.),
  • пер. Лагерный 3-27 (нечётн.), 4-26 (чётн.),
  • ул. Тимирязева, 28-34 (чётн.), 31, 33,
  • пер. Врубовой, 1-41 (нечётн.), 41-а, 2-48 (чётн.),
  • пер. О. Кошевого, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
  • ул. О. Кошевого, 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
  • ул. Горняцкая, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.),
  • пер. Агеева, 1-10,
  • пер. Дачный, 1-11,
  • пер. Доменный, 1-13,
  • ул. Рудная, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
  • ул. Ковпака, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Сортировочная, 1-10, 10-а,
  • ул. Кутузова, 183-225 (нечётн.), 150,
  • ул. Разливочная, 1-13,
  • ул. Дачная, 1, 1-а, 2,
  • пер. 8 Марта, 1-7,
  • ул. Копровая, 1-9 (нечётн.), 4-12 (чётн.),
  • ул. Ушинского, 12-а,
  • ул. Мира, 18-26 (чётн.),
  • пер. Гусеничный, 3-22,
  • ул. Полежаева, 1-55 (нечётн.), 2-32 (чётн.),
  • ул. Бежковская, 5-35 (нечётн.), 47, 53, 55, 59,
  • п. Косая Гора: ул. Лесная, 1,
  • ул. М. Горького, 31, 33, 35, 64, 66,
  • п. Ново-Октябрьский, 36, 37, 38,
  • ул. Глеба Успенского, 23,
  • ул. Болотникова, 14-28.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:56 +1
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