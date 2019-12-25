В Богородицке 20-летний парень до смерти избил своего знакомого

В Богородицке следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения трупа 58-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти.

По информации пресс-службы СУ СК России по Тульской области, в ночь на 23 декабря потерпевший находился дома вместе со своим 20-летним знакомым. Молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с мужчиной и нанёс ему множество ударов по голове и телу, от которых тот скончался.

В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Готовится ходатайство о заключении злоумышленника под стражу, расследование продолжается.