На ул. Короленко при подъеме бетономешалки едва не случилось новое ЧП

Об этом сообщает корреспондент Myslo с места происшествия.

В ходе попыток поставить на колеса опрокинувшуюся на ул. Короленко бетономешалку едва не случилось новое ЧП. В ходе работ, предположительно, находящийся в емкости цемент начал движение, сменил центр тяжести автомобиля, в результате чего автокран, который пытался поднять транспортное средство, едва не опрокинулся сам.

К счастью, всё обошлось. На момент публикации новости рабочие совершили не менее 4-5 попыток. Примерно в 17.15 им удалось поставить бетономешалку на колеса.

Напомним, ранее Myslo сообщал, что на кругу на ул. Короленко опрокинулась бетономешалка. К счастью, в ДТП никто не пострадал. Подробнее здесь.