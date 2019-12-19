новости
новости
Регистрация
На ул. Короленко при подъеме бетономешалки едва не случилось новое ЧП

На ул. Короленко при подъеме бетономешалки едва не случилось новое ЧП

Об этом сообщает корреспондент Myslo с места происшествия.

В ходе попыток поставить на колеса опрокинувшуюся на ул. Короленко бетономешалку едва не случилось новое ЧП. В ходе работ, предположительно, находящийся в емкости цемент начал движение, сменил центр тяжести автомобиля, в результате чего автокран, который пытался поднять транспортное средство, едва не опрокинулся сам.

К счастью, всё обошлось. На момент публикации новости рабочие совершили не менее 4-5 попыток. Примерно в 17.15 им удалось поставить  бетономешалку на колеса.

Напомним, ранее Myslo сообщал, что на кругу на ул. Короленко опрокинулась бетономешалка. К счастью, в ДТП никто не пострадал. Подробнее здесь.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 17:19 0
Другие статьи по темам
Событие
ДТП
Место
Тула
Прочее
опрокинулась бетономешалкаЧП

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Лучшие врачи России приехали к заключенным в тульских колониях и СИЗО
Лучшие врачи России приехали к заключенным в тульских колониях и СИЗО
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.