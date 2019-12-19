На ул. Короленко при подъеме бетономешалки едва не случилось новое ЧП
Об этом сообщает корреспондент Myslo с места происшествия.
В ходе попыток поставить на колеса опрокинувшуюся на ул. Короленко бетономешалку едва не случилось новое ЧП. В ходе работ, предположительно, находящийся в емкости цемент начал движение, сменил центр тяжести автомобиля, в результате чего автокран, который пытался поднять транспортное средство, едва не опрокинулся сам.
К счастью, всё обошлось. На момент публикации новости рабочие совершили не менее 4-5 попыток. Примерно в 17.15 им удалось поставить бетономешалку на колеса.
Напомним, ранее Myslo сообщал, что на кругу на ул. Короленко опрокинулась бетономешалка. К счастью, в ДТП никто не пострадал. Подробнее здесь.
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