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В Туле в детской городской клинической больнице открылся бассейн для грудничков

В Туле в детской городской клинической больнице открылся бассейн для грудничков

Бассейн капитально отремонтирован и его уже опробовали первые малыши.

Лечебно-оздоровительный бассейн существовал при детской городской клинической больнице (поликлиника №1) с 1972 года. За десятилетия интенсивной эксплуатации бассейн, построенный в советский период, безнадежно устарел и потребовал серьезной реконструкции. Занятия в нем прекратились в 2015 году.
 
Решение о его ремонте было принято в 2017 году, больше года ушло на подготовку проекта и закупку оборудования: бассейн для грудничков – технически сложная конструкция, которая должна обеспечивать определенную температуру воздуха и воды, влажность, постоянную очистку воды и многое другое. Основные работы начались в мае 2019 года. Была перепланирована чаша бассейна, сделана новая отделка помещений и 
реконструирована важнейшая система жизнеобеспечения – система водоподготовки и водоснабжения. Также установлены системы
фильтрации и дезинфекции воды, современные установки для
обеззараживания воды.
 
 
В помещении есть ванна для занятий с малышами от трех недель до полугода, а в бассейне  малыши плавают вместе с мамой. Глубина чаши от 40 см до 1,1 метра, что позволяет заниматься в нем малышам от полугода до 7 лет. 
 
 
Заниматься в нем будут детки из групп риска. К примеру, дети с неврологическими патологиями, в том числе с повышенным и пониженным тонусом мышц, анемией, рахитом, при недоразвитии опорно-двигательного аппарата, врожденной мышечной кривошее и других случаях, которые можно исправить или компенсировать с помощью лечебной физкультуры в воде. 
 
Направление и прием пациентов бассейн осуществляет по медицинским
показаниям и при наличии направления от лечащего врача.
 

Наталья Мельник

– Лечебный курс в среднем состоит из десяти ежедневных занятий, после чего делается перерыв на три месяца и после при наличии показаний он будет повторен. Плавание благотворно влияет не только на тонус мышц, но и укрепляет иммунитет, – рассказала Наталья Мельник, главная медсестра детской городской клинической больницы. 
 
В числе первых занимающихся – Константин Каракарючкин. Сегодняшнее занятие для него третье.
 
 
– Занятия Косте очень нравятся. На самом первом занятии он сразу же начал пытаться плавать, шевелить ручками, – рассказала мама Алена Каракарючкина. – Дома, когда вечером купаем его, он в ванне тоже пытается делать так, как показывал инструктор. Направление в бассейн нам дал врач-физиотерапевт, сказал, что вместо массажа можно походить в бассейн. 
 
Таким образом, в Туле теперь есть три бассейна при учреждениях здравоохранения: один находится в поликлинике на ул. Оборонной, другой в Заречье в центре «Мать и дитя» и третий на ул. Марата при детской городской клинической больнице.
Галерея
В Туле в детской городской клинической больнице открылся бассейн для грудничков, Фото: 1
В Туле в детской городской клинической больнице открылся бассейн для грудничков, Фото: 2
В Туле в детской городской клинической больнице открылся бассейн для грудничков, Фото: 3
В Туле в детской городской клинической больнице открылся бассейн для грудничков, Фото: 4
В Туле в детской городской клинической больнице открылся бассейн для грудничков, Фото: 5
В Туле в детской городской клинической больнице открылся бассейн для грудничков, Фото: 6
В Туле в детской городской клинической больнице открылся бассейн для грудничков, Фото: 7
В Туле в детской городской клинической больнице открылся бассейн для грудничков, Фото: 8
В Туле в детской городской клинической больнице открылся бассейн для грудничков, Фото: 9
В Туле в детской городской клинической больнице открылся бассейн для грудничков, Фото: 10
В Туле в детской городской клинической больнице открылся бассейн для грудничков, Фото: 11
В Туле в детской городской клинической больнице открылся бассейн для грудничков, Фото: 12
В Туле в детской городской клинической больнице открылся бассейн для грудничков, Фото: 13
В Туле в детской городской клинической больнице открылся бассейн для грудничков, Фото: 14
В Туле в детской городской клинической больнице открылся бассейн для грудничков, Фото: 15
В Туле в детской городской клинической больнице открылся бассейн для грудничков, Фото: 16
В Туле в детской городской клинической больнице открылся бассейн для грудничков, Фото: 17
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 17:36 +1
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Место
Тула

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