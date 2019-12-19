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В Туле на ул. Короленко перевернулась бетономешалка

В Туле на ул. Короленко перевернулась бетономешалка

В результате происшествия никто не пострадал.

Вечером 19 декабря на ул. Короленко (на кругу) перевернулся КамАЗ с бетономешалкой. По имеющейся на данный момент информации, автомобиль проезжал круг по направлению к ул. Болдина, водитель потерял контроль над транспортным средством, совершил наезд на бордюр, а затем опрокинулся на бок, перекрыв при этом 2,5 полосы дорожного движения.

На момент публикации новости на участке наблюдается значительное затруднение дорожного движения. Опрокинувшуюся бетономешалку пытаются поставить на колеса с помощью двух автокранов.

На месте происшествия сейчас работают сотрудники полиции, ГИБДД, МЧС и городской службы спасения.

Причина происшествия устанавливается.

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Опрокинулась бетономешалка, Фото: 1
Опрокинулась бетономешалка, Фото: 2
Опрокинулась бетономешалка, Фото: 3
Опрокинулась бетономешалка, Фото: 4
Опрокинулась бетономешалка, Фото: 5
Опрокинулась бетономешалка, Фото: 6
Опрокинулась бетономешалка, Фото: 7
Опрокинулась бетономешалка, Фото: 8
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 16:32 +5
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