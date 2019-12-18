Лучшие врачи России приехали к заключенным в тульских колониях и СИЗО

Такая возможность им представилась в рамках Всероссийской акции «Марафон здоровья», которая стартовала во всех учреждениях регионального ведомства. Проводится она 18-19 декабря совместно с Минздравом РФ.

На сегодняшний день медицинская служба ФСИН России одна из самых крупных среди правоохранительных органов. Но при оказании высокотехнологичной медицинской помощи осужденным невозможно обойтись без гражданских специалистов Минздрава России. – Для медико-санитарной части № 71 ФСИН России в 2019 году закуплено оборудование на 6,5 млн рублей. По приоритетному национальному проекту «Здоровье» поступили препараты для лечения ВИЧ (на 5,2 млн рублей). Также были закуплены за счет бюджета учреждения лекарственные препараты и расходные материалы. Благодаря комплексной работе заболеваемость лиц, содержащихся в исправительных учреждениях Тульской области, снизилась на 7%. Также отмечается снижение на 18,5% количество больных активным туберкулезом (I и II групп диспансерного учета). Показатель первичного выхода на инвалидность снизился на 18%. Смертность также сократилась на 17 %, причем от заболеваний системы кровообращения снизилась в 2 раза. Для продолжения совершенствования системы здравоохранения ФСИН России совместно с Минздравом России проведет «Марафон здоровья» в следственных изоляторах и исправительных учреждениях тульского ведомства. В акции принимает участие команда докторов из лучших медицинских исследовательских центров нашей страны:

НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Л. Н. Бакулева;

НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова;

НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний;

НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова;

Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П. А. Герцена – филиал НМИЦ радиологии;

и другие медицинские организации.

Задача медиков – сделать высокотехнологичную медицинскую помощь более доступной для тех, кто находится в учреждениях УИС.

В настоящее время в местах лишения свободы по всей России содержится свыше 527 тысяч человек, многие из них страдают серьезными заболеваниями и нуждаются в квалифицированных медуслугах.

За два дня специалисты ведущих федеральных медицинских организаций обследовали подозреваемых, обвиняемых, осужденных, которым необходимо получение высокотехнологичной специализированной медицинской помощи СИЗО-1, ИК-2, ИК-5, ЛИУ-3 – более 400 человек, в том числе 64 пациента областной больницы МЧС регионального УФСИН.

Алексей Ласточкин – У меня тяжелое заболевание сердца – эндокардит с недостаточностью аортального клапана. Беда со мной случилась в июле 2018 года, а в августе того же года я был осужден. Эта акция – уникальная возможность попасть на прием к лучшим врачам страны. Это очень тяжело по ту сторону забора, а по эту – я даже не думал, что представится такая возможность. Поэтому я благодарен за такую возможность, – рассказал Алексей Ласточкин, один из осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии №2.

– Меня как председателя общественной наблюдательной комиссии Тульской области волнуют условия содержания лиц, отбывающих наказание в местах принудительного содержания, – отметил Игорь Крюков. – Медицинское обслуживание – один из самых важных моментов принудительного содержания. В целом могу сказать, что медицинское обслуживание в тульских колониях находится на высоком уровне, в случае, если требуется высокотехнологичная помощь, медики через министерство здравоохранения Тульской области договариваются с тульскими или московскими медучреждениями. Работа уже отлажена. Однако пользу подобных акций переоценить очень сложно. Они позволяют значительно сократить путь согласования и напрямую договориться о проведении операции или другой медицинской помощи.

В рамках акции в областной больнице Тульской области двум заключенным провели высокотехнологичные операции: абсолютно слепому заключенному удалили катаракту и заменили хрусталик глаза, а другому выполнено эндопротезирование коленного сустава. Также проведено зубопротезирование осужденному с полной адентией.