Двое туляков задержаны за подкуп сотрудника Росреестра

Сотрудниками СУ СК России по Тульской области по материалам регионального УФСБ возбуждены уголовные дела по статьям «Получение взятки должностным лицом в значительном размере» и «Посредничество во взяточничестве».

По предварительным данным, двое туляков вступили в сговор для передачи ведущему специалисту-эксперту отдела государственной регистрации недвижимости Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тульской области ста тысяч рублей за совершение действий, входящих в полномочия чиновника.

Злоумышленники были задержаны оперативными сотрудниками. Проведены первоначальные следственные действия, очные ставки и обыски, изъяты документы, денежные средства и банковские карты. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения, расследование продолжается.