Двое туляков задержаны за подкуп сотрудника Росреестра
Возбуждены уголовные дела по двум статьям УК РФ, ведётся следствие.
Сотрудниками СУ СК России по Тульской области по материалам регионального УФСБ возбуждены уголовные дела по статьям «Получение взятки должностным лицом в значительном размере» и «Посредничество во взяточничестве».
По предварительным данным, двое туляков вступили в сговор для передачи ведущему специалисту-эксперту отдела государственной регистрации недвижимости Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тульской области ста тысяч рублей за совершение действий, входящих в полномочия чиновника.
Злоумышленники были задержаны оперативными сотрудниками. Проведены первоначальные следственные действия, очные ставки и обыски, изъяты документы, денежные средства и банковские карты. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения, расследование продолжается.