Житель Богородицка хранил в своем сарае почти 4 кг конопли

В Богородицке у местного жителя изъято несколько килограмм наркосодержащего растения при проведении оперативных мероприятий сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков.

Запрещенное растение хранилось в сарае на приусадебном участке, принадлежащем 33-летнему нигде не работающему и ранее судимому жителю микрорайона Суходольский.

Проведённым полицейским экспертом-криминалистом исследованием было установлено, что растение содержит тетрагидроканнабинол. Общая масса изъятого составила 3 кг 670 гр. В настоящее время в полиции в отношении мужчины возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ, предусматривающей наказание за незаконный оборот наркотиков.