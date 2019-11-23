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Житель Богородицка хранил в своем сарае почти 4 кг конопли

Житель Богородицка хранил в своем сарае почти 4 кг конопли

За хранение наркосодержащего растения его ждет уголовное преследование.

В Богородицке у местного жителя изъято несколько килограмм наркосодержащего растения при проведении оперативных мероприятий сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков.

Запрещенное растение хранилось в сарае на приусадебном участке, принадлежащем 33-летнему нигде не работающему и ранее судимому жителю микрорайона Суходольский.

Проведённым полицейским экспертом-криминалистом исследованием было установлено, что растение содержит тетрагидроканнабинол. Общая масса изъятого составила 3 кг 670 гр. В настоящее время в полиции в отношении мужчины возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ, предусматривающей наказание за незаконный оборот наркотиков.

 

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