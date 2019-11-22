В серьезном ДТП в Узловой пострадали три человека

21 ноября в 18.20 в Узловой на улице Мира произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля Lada X-RAY, передвигаясь по второстепенной дороге, не пропустил Changan CS 35, двигавшийся по главной, и врезался в него. Последний, в свою очередь, влетел в Renault Logan.

Как сообщает УГИБДД России по Тульской области, в аварии пострадали три человека. 36-летнюю пассажирку «Лады», 50-летнюю женщину — водителя Changan, а также 43-летнего пассажира «Рено» с различными травмами доставили в больницу.