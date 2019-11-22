В Подмосковье у двух жителей Тульской области в автомобиле нашли наркотики
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые заключены под стражу.
На 88 км автодороги «Москва-Нижний Новгород» в Подмосковье сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и ОГИБДД МУ МВД России в результате оперативно-разыскных мероприятий остановили для проверки иномарку.
- В ходе личного досмотра у 30-летнего водителя и 29-летней пассажирки (жителей Тульской области) оперативники обнаружили и изъяли бумажный сверток, а также три емкости и два полимерных пакета с веществом светлого цвета. По результатам химического исследования установлено, что содержимое является психотропным веществом — метилэфедроном, общей массой около 2 килограммов, — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1
Видео пресс-службы УМВД России по Московской области.
В отношении подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.