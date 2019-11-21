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Под Тулой в овощехранилище нашли тайник с мобильниками для зэков
Фото пресс-службы УФСИН по Тульской области.

Под Тулой в овощехранилище нашли тайник с мобильниками для зэков

Оперативники задержали курьера с поличным.

Сотрудники оперативного отдела лечебно-исправительного учреждения №3 в поселке Озерный получили информацию о нарушении. По данным источника, в одном из помещений овощехранилища неустановленное лицо спрятало пакет с мобильными телефонами.
 
– Спустя несколько дней осужденный за кражу Евгений И. 1969 г. р., пользующийся правом передвижения без конвоя, был задержан в момент, когда пришел забрать пакет из тайника, — сообщает пресс-служба УФСИН России по Тульской области.
 
Момент задержания осужденного был зафиксирован на видеорегистратор. Задержанный признался, что планировал пронести мобильники на режимную территорию и там продать другим сидельцам.
 
Сотрудниками оперативного отдела лечебно-исправительного учреждения по данному факту ведется проверка.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:50 +6
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