Под Тулой в овощехранилище нашли тайник с мобильниками для зэков

Фото пресс-службы УФСИН по Тульской области.

Сотрудники оперативного отдела лечебно-исправительного учреждения №3 в поселке Озерный получили информацию о нарушении. По данным источника, в одном из помещений овощехранилища неустановленное лицо спрятало пакет с мобильными телефонами.

– Спустя несколько дней осужденный за кражу Евгений И. 1969 г. р., пользующийся правом передвижения без конвоя, был задержан в момент, когда пришел забрать пакет из тайника, — сообщает пресс-служба УФСИН России по Тульской области.

Момент задержания осужденного был зафиксирован на видеорегистратор. Задержанный признался, что планировал пронести мобильники на режимную территорию и там продать другим сидельцам.

Сотрудниками оперативного отдела лечебно-исправительного учреждения по данному факту ведется проверка.