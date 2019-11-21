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В Туле трамвай «спрыгнул» с рельсов и врезался в автомобиль

В Туле трамвай «спрыгнул» с рельсов и врезался в автомобиль

К счастью, в ДТП никто не пострадал.

Днем 21 ноября в Туле на пересечении улиц Советской и Коминтерна произошло ДТП с участием трамвая №9 и автомобиля «Мицубиси ASX». По словам женщины – водителя машины, она выезжала с прилегающей территории и остановилась пропустить трамвай. Последний, предположительно, слишком резво вошел в поворот, в результате чего его заднюю колесную пару вынесло с рельсов прямо на автомобиль.

К счастью, удар был не такой сильный, поэтому водитель «Мицубиси» не пострадала.

Из-за автоаварии на некоторое время возникла пробка, но на момент публикации новости движение нормализовалось. Трамвай поставили на рельсы.

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ДТП с трамваем в Туле, Фото: 1
ДТП с трамваем в Туле, Фото: 2
ДТП с трамваем в Туле, Фото: 3
ДТП с трамваем в Туле, Фото: 4
ДТП с трамваем в Туле, Фото: 5
ДТП с трамваем в Туле, Фото: 6
ДТП с трамваем в Туле, Фото: 7
ДТП с трамваем в Туле, Фото: 8
ДТП с трамваем в Туле, Фото: 9
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ДТП с трамваем в Туле, Фото: 11
ДТП с трамваем в Туле, Фото: 12
ДТП с трамваем в Туле, Фото: 13
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 14:17 +9
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