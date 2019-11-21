В Туле трамвай «спрыгнул» с рельсов и врезался в автомобиль

К счастью, в ДТП никто не пострадал.

Днем 21 ноября в Туле на пересечении улиц Советской и Коминтерна произошло ДТП с участием трамвая №9 и автомобиля «Мицубиси ASX». По словам женщины – водителя машины, она выезжала с прилегающей территории и остановилась пропустить трамвай. Последний, предположительно, слишком резво вошел в поворот, в результате чего его заднюю колесную пару вынесло с рельсов прямо на автомобиль.

К счастью, удар был не такой сильный, поэтому водитель «Мицубиси» не пострадала.

Из-за автоаварии на некоторое время возникла пробка, но на момент публикации новости движение нормализовалось. Трамвай поставили на рельсы.