Туляков приглашают поддержать БК «Арсенал» в матчах Евразийской баскетбольной лиги

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В Тулу возвращается международный баскетбол. Это стало возможным благодаря участию БК «Арсенал» в Евразийской баскетбольной лиге.

Президент тульских оружейников Виктор Николаевич Усков в интервью клубной пресс-службе рассказал, чего ожидает от предстоящих игр.

- Самое главное, чего мы ждем — это радость тульских болельщиков от того, что Тула вернулась на международную баскетбольную арену. Те эмоции, которые испытывают игроки, участники, болельщики от этих матчей, очень сильны! Не просто так данный турнир проходит под эгидой ФИБА. БК «Арсенал» заслужил уважение в Европе и его до сих пор помнят как принципиального и неуступчивого бойца в европейских баталиях.

Вы посмотрите, кто участвует в этом турнире: серебряные призеры чемпионата Белоруссии, чемпион и серебряный призер первенства Армении, серебряный призер чемпионата Казахстана и чемпион АСБ «МГАФК». То, что при всем многообразии клубов в России в разных лигах выбор пал на наш клуб, говорит о многом!

Игры будут представлять собой очень сильное соперничество разных мировых баскетбольных школ, так что это будет захватывающее зрелище для поклонников как баскетбола, так и спорта в целом.

По слова Виктора Ускова, изначально была договоренность о проведении игр Евразийской лиги в манеже Центрального стадиона, но по ряду причин это сделать невозможно.

- Тартановое покрытие для волейбола, которое постелено поверх баскетбольного паркета, проведение легкоатлетических соревнований, концерт Билана… Сильно не хватает спортивной арены для проведения таких престижных турниров в Туле. Поэтому всех будем ждать в «Новом поколении» в субботу и во вторник. Как говорится в тесноте, да не в обиде!

Вход на матчи свободный. Приходите поддержать нашу команду! 23 ноября в 17.00 состоится игра БК «Арсенал — БК «Арагац», а 26 ноября в 19.00 оружейники сыграют с БК «Урарту».