новости
новости
Регистрация
Туляков приглашают поддержать БК «Арсенал» в матчах Евразийской баскетбольной лиги
Фото из архива Myslo.

Туляков приглашают поддержать БК «Арсенал» в матчах Евразийской баскетбольной лиги

Игры состоятся в СК «Новое поколение» 23 и 26 ноября.

В Тулу возвращается международный баскетбол. Это стало возможным благодаря участию БК «Арсенал» в Евразийской баскетбольной лиге.

Президент тульских оружейников Виктор Николаевич Усков в интервью клубной пресс-службе рассказал, чего ожидает от предстоящих игр.

- Самое главное, чего мы ждем — это радость тульских болельщиков от того, что Тула вернулась на международную баскетбольную арену. Те эмоции, которые испытывают игроки, участники, болельщики от этих матчей, очень сильны! Не просто так данный турнир проходит под эгидой ФИБА. БК «Арсенал» заслужил уважение в Европе и его до сих пор помнят как принципиального и неуступчивого бойца в европейских баталиях.

Вы посмотрите, кто участвует в этом турнире: серебряные призеры чемпионата Белоруссии, чемпион и серебряный призер первенства Армении, серебряный призер чемпионата Казахстана и чемпион АСБ «МГАФК». То, что при всем многообразии клубов в России в разных лигах выбор пал на наш клуб, говорит о многом!

Игры будут представлять собой очень сильное соперничество разных мировых баскетбольных школ, так что это будет захватывающее зрелище для поклонников как баскетбола, так и спорта в целом.

По слова Виктора Ускова, изначально была договоренность о проведении игр Евразийской лиги в манеже Центрального стадиона, но по ряду причин это сделать невозможно.

- Тартановое покрытие для волейбола, которое постелено поверх баскетбольного паркета, проведение легкоатлетических соревнований, концерт Билана… Сильно не хватает спортивной арены для проведения таких престижных турниров в Туле. Поэтому всех будем ждать в «Новом поколении» в субботу и во вторник. Как говорится в тесноте, да не в обиде!

Вход на матчи свободный. Приходите поддержать нашу команду! 23 ноября в 17.00 состоится игра БК «Арсенал — БК «Арагац», а 26 ноября в 19.00 оружейники сыграют с БК «Урарту».

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:33 +1
Другие статьи по темам
Люди
Виктор Усков
Место
Тула
Прочее
БК АрсеналбаскетболЕвразийская лига баскетбола

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Под Тулой в овощехранилище нашли тайник с мобильниками для зэков
Под Тулой в овощехранилище нашли тайник с мобильниками для зэков
Ажиотаж на водительские справки в Туле: наркодиспансер будет работать до последнего пациента
Ажиотаж на водительские справки в Туле: наркодиспансер будет работать до последнего пациента
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.