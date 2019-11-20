Конфликт водителя-инвалида и ГИБДД в Туле: 14 коллег инспектора пришли поддержать его в суде

Сам же водитель на заседание не явился.

Сегодня, 20 ноября, в Центральном районном суде должно было состояться очередное заседание по административному делу в отношении водителя-инвалида Сергея Тимофеева. Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ — неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Как сообщает корреспондент Myslo, поддержать своего коллегу на заседание пришли 14 сотрудников ГИБДД.

Вторая сторона в суд не явилась. Выяснилось, что Тимофеев и его адвокат Луньков предоставили ходатайства об отложении дела. У подсудимого плановая госпитализация, а его защитник заявил о занятости в другом заседании.

Суд принял решение отложить рассмотрение дела на 4 декабря.

Напомним, конфликт между водителем и сотрудниками ГИБДД произошел в начале ноября — автомобилист отказывался предъявлять инспектору документы, пока тот не назовет ему причину остановки транспортного средства. Стороны долго препирались, но в итоге мужчину всё же отвезли в отдел полиции, где составили на него административный протокол.

Поддержать Сергея Тимофеева на первое заседание приехали около десяти человек, в том числе супруга обвиняемого, судебный корреспондент и столичный адвокат Владислав Луньков.

Отметим — в настоящее время Сергей Тимофеев утверждает, что при задержании сотрудники ГИБДД причинили ему телесные повреждения и сломали палец на руке.