Российские и белорусские десантники проходят учебные сборы в Тульской области

В них принимают участие около 500 офицеров.

С 18 ноября в Тульской воздушно-десантной дивизии проходят сборы с представителями воздушно-десантной службы России и Республики Беларусь. Мероприятия состоятся на двух аэродромах в Рязанской и Тульской областях. В учебно-методических сборах будет задействовано около 30 единиц техники.

19 ноября на территории 51 гвардейского парашютно-десантного полка при проведении занятий личный состав батальона осуществил подготовку техники к десантированию парашютным способом.

Врио начальника воздушно-десантной подготовки ВДВ России Владимир Кваш рассказал:

– Мы начали учебно-методический сбор с руководящим составом воздушно-десантных служб, военных округов, Северного флота, образовательных организаций Минобороны РФ. Стало доброй традицией, что на сбор привлекаются офицеры сил специальных операций Республики Беларусь. Прибыла делегация в количестве трех человек. В результате этого сбора мы найдем новые формы и способы подготовки личного состава, чтобы в дальнейшем качество только возрастало.

Андрей Образцов, старший разведчик разведывательной роты 106 дивизии ВДВ Андрей Образцов:

– Самое главное, что мы все вместе работаем и каждый выполняет свою задачу. Да, ответственность высока. От правильного выполнения задания зависит, как ты приземлишься.

Сборы в Тульской воздушно-десантной дивизии продлятся до 22 ноября.