новости
новости
Регистрация
Российские и белорусские десантники проходят учебные сборы в Тульской области

Российские и белорусские десантники проходят учебные сборы в Тульской области

В них принимают участие около 500 офицеров.

С 18 ноября в Тульской воздушно-десантной дивизии проходят сборы с представителями воздушно-десантной службы России и Республики Беларусь. Мероприятия состоятся на двух аэродромах в Рязанской и Тульской областях. В учебно-методических сборах будет задействовано около 30 единиц техники. 

19 ноября на территории 51 гвардейского парашютно-десантного полка при проведении занятий личный состав батальона осуществил подготовку техники к десантированию парашютным способом.

Врио начальника воздушно-десантной подготовки ВДВ России Владимир Кваш рассказал:

– Мы начали учебно-методический сбор с руководящим составом воздушно-десантных служб, военных округов, Северного флота, образовательных организаций Минобороны РФ. Стало доброй традицией, что на сбор привлекаются офицеры сил специальных операций Республики Беларусь. Прибыла делегация в количестве трех человек. В результате этого сбора мы найдем новые формы и способы подготовки личного состава, чтобы в дальнейшем качество только возрастало.

Андрей Образцов, старший разведчик разведывательной роты 106 дивизии ВДВ Андрей Образцов:

– Самое главное, что мы все вместе работаем и каждый выполняет свою задачу. Да, ответственность высока. От правильного выполнения задания зависит, как ты приземлишься.

Сборы в Тульской воздушно-десантной дивизии продлятся до 22 ноября.

Галерея
Учения ВДВ, Фото: 1
Учения ВДВ, Фото: 2
Учения ВДВ, Фото: 3
Учения ВДВ, Фото: 4
Учения ВДВ, Фото: 5
Учения ВДВ, Фото: 6
Учения ВДВ, Фото: 7
Учения ВДВ, Фото: 8
Учения ВДВ, Фото: 9
Учения ВДВ, Фото: 10
Учения ВДВ, Фото: 11
Учения ВДВ, Фото: 12
Учения ВДВ, Фото: 13
Учения ВДВ, Фото: 14
Учения ВДВ, Фото: 15
Учения ВДВ, Фото: 16
Учения ВДВ, Фото: 17
Учения ВДВ, Фото: 18
Учения ВДВ, Фото: 19
Учения ВДВ, Фото: 20
Учения ВДВ, Фото: 21
Учения ВДВ, Фото: 22
Учения ВДВ, Фото: 23
Учения ВДВ, Фото: 24
Учения ВДВ, Фото: 25
Учения ВДВ, Фото: 26
Учения ВДВ, Фото: 27
Учения ВДВ, Фото: 28
Учения ВДВ, Фото: 29
Учения ВДВ, Фото: 30
Учения ВДВ, Фото: 31
Учения ВДВ, Фото: 32
Учения ВДВ, Фото: 33
Учения ВДВ, Фото: 34
Учения ВДВ, Фото: 35
Учения ВДВ, Фото: 36
Учения ВДВ, Фото: 37
Учения ВДВ, Фото: 38
показать все фотографии
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 14:18 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
сборыВДВдесантникиучебные сборы

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Конфликт водителя-инвалида и ГИБДД в Туле: 14 коллег инспектора пришли поддержать его в суде
Конфликт водителя-инвалида и ГИБДД в Туле: 14 коллег инспектора пришли поддержать его в суде
Как в Новомосковске будет выглядеть обновленная площадь
Как в Новомосковске будет выглядеть обновленная площадь
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.