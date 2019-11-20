Прокуратура проверила информацию об убийствах чипированных собак в Ефремове

Фото предоставлены Натальей Семяшкиной.

Ефремовская прокуратура провела проверку по публикации Myslo «В Тульской области волонтеры сообщают об убийствах чипированных собак». В ходе нее установлено, что в МУП МО город Ефремов «Дорожник» допускаются нарушения требований ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», а также Порядка отлова, учета, транспортировки, содержания и регулирования численности безнадзорных животных на территории Тульской области.

«Так, на спецавтомобиле отсутствует номер телефона организации и адрес приюта для содержания безнадзорных животных; в автомобиле отсутствуют клетки, ящики, ошейники, поводки, намордники для животных. Кроме того, спецавтомобиль не обеспечивает безопасность и защиту животных при их транспортировке, не имеется актов по дезинфекции кузова автомобиля, клеток, оборудования. Специалисты по отлову безнадзорных животных не оснащены спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты», — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Кроме того, при проверке приюта безнадзорных животных было установлено, что в вольере, предназначенном для прохождения карантина, содержатся безнадзорные собаки, которые ранее уже прошли карантин.



По фактам выявленных нарушений прокурором района в адрес директора унитарного предприятия внесено представление. Устранение находится на контроле в местной прокуратуре.

По информации о жестоком обращении с животными в отделе полиции района проводится проверка. Ее результаты проверит прокуратура.

Напомним, 1 ноября в редакцию Myslo обратилась жительница Ефремова Наталья Семяшкина. Женщина несколько лет занимается волонтерством: отвозит бездомных собак на бесплатную стерилизацию и чипирование. Также она на пожертвования единомышленников купила дом в заброшенной деревне и организовала там частный приют для животных. , 1 ноября в редакцию Myslo обратилась жительница Ефремова Наталья Семяшкина. Женщина несколько лет занимается волонтерством: отвозит бездомных собак на бесплатную стерилизацию и чипирование. Также она на пожертвования единомышленников купила дом в заброшенной деревне и организовала там частный приют для животных.

«Вечером 15 октября мне позвонили знакомые волонтеры. Они рассказали, что на кладбище убили собак — щенков, которых я недавно отвозила на стерилизацию. Одна из собак, чипированная, видимо в агонии, убежала, но потом девочки нашли ее труп. Это собака Белка, которая жила там уже три года», — утверждает Наталья.

Днем 16 октября с женщиной вновь связались волонтеры (на тот момент она находилась в Санкт-Петербурге) и сообщили, что утром на машине с надписью «Приют бездомным животным» приехали двое мужчин с ружьями и на глазах у очевидцев, среди которых были дети, застрелили трех щенков. Еще одно животное успело убежать.

«Люди были в шоке, дети плакали. Они не сразу поняли, что делать, но потом нашли мой номер телефона и позвонили. Я вызвала полицию. Приехав на место, сотрудники не опросили людей, не запечатлели следы крови на асфальте, а зашли в кафе, на котором есть камеры видеонаблюдения. Люди ждали их полтора часа, а они просто вышли и уехали!», — продолжает Наталья.

По словам Натальи, после обращения на горячую линию, в полицию и прокуратуру активистам пообещали, что с ними на связь выйдет глава города. Однако поговорить получилось только с пресс-секретарем, которая отвечала, что отменен некий приказ мэра города. Волонтеры считают, что это доказывает: животных отстреливали именно официально.

«22 октября мне прислали фото с трупом щенка-подростка. Я сразу же туда поехала и при осмотре трупика нашла в нем пластиковую пулю. Там же была вторая собака, которую убили дротиком с ядом. Потом я снова позвонила в полицию, но там мне сказали, что в возбуждении уголовного дела отказано… Как же так?! Ведь есть фото, видео и свидетели! Мы пойдем до конца — беспредел должен быть искоренен, а преступники – наказаны!», — заключила Наталья.

Отметим, что, по неофициальной версии, чиновники и правоохранители выражали сомнения в подлинности снятых ефремовскими активистами фото и видео, допуская, что это могут быть кадры из интернета. Однако, накануне в паблике «Помощь бездомным животным г. Ефремов» было опубликовано двухминутное видео с трупом собаки, в боку которой торчит дротик. Там есть привязка к местности и конкретным адресам в Ефремове. Видео мы не публикуем из этических соображений.

«В Межмуниципальном отделе МВД «Ефремовский» по обращениям инициативной группы граждан проведены проверки, в ходе которых не выявлено подтверждений предоставленных ими сведений. Все собаки, изъятые с улиц районного центра, живы и находятся в специализированном питомнике. Собранные материалы направлены в надзорный орган для проверки законности принятого процессуального решения», — прокомментировали публикацию от 1 ноября в пресс-службе УМВД России по Тульской области.