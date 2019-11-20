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Более 100 туляков пожаловались в Роспотребнадзор на шумные магазины и кафе
Фото: berkshiremm.com

Более 100 туляков пожаловались в Роспотребнадзор на шумные магазины и кафе

В 28% случаев были зафиксированы нарушения установленных законодательством нормативов.

С января по сентябрь текущего года в Управление Роспотребнадзора по Тульской области поступило 117 обращений граждан о наличии шума, вызванного работой торговых точек, ресторанов, кафе, промышленных предприятий, транспорта и инженерного оборудования.

В 28 % случаев после необходимых замеров было выявлено несоответствие уровня шума допустимым нормативам. За нарушения санитарных правил было возбуждено 23 административных дела и выдано 10 предостережений об устранении нарушений.

Сотрудники ведомства напоминают, что допустимые уровни эквивалентного шума в жилых помещениях в дневное время суток составляют – 40 дБА, а ночью – 30 дБА. Основные причины повышенного уровня шума – ненадлежащий контроль за состоянием оборудования в жилых домах, деятельность промышленных предприятий, системы вентиляции в нежилых помещениях и недостаточное проведение шумозащитных мероприятий.

Направить жалобу в Роспотребнадзор можно, обратившись по адресу: 300045, г. Тула, ул. Оборонная, 114, или через сайт

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:26 +2
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