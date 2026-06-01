Синоптики подвели итоги весны в Тульской области. Сезон выдался контрастным: он начался с очень тёплого марта, сменился прохладным и дождливым апрелем, а завершился по-настоящему летним маем с новыми температурными рекордами.

Первый месяц весны оказался значительно теплее климатической нормы. Среднемесячная температура составила +3,0 °C, что на целых 5 градусов выше обычных показателей. Несмотря на это, март-2026 не стал самым тёплым за всю историю наблюдений (рекорд принадлежит 2020 году — +3,9 °C).

Выпало всего 13 мм осадков (38% от месячной нормы), но этот показатель уступает абсолютному минимуму 2024 года, когда выпало лишь 8 мм.

Солнце светило 215 часов при норме в 147 часов. 1 марта был побит многолетний максимум температуры воздуха: столбик термометра поднялся до +5,9 °C, перекрыв рекорд 2008 года (+5,3 °C).



Апрель принес резкую смену погоды. Средняя температура опустилась до +5,4 °C, что на градус ниже нормы. Это один из самых холодных апрелей последних лет, сравнимый только с показателями 2020 года (+5,2 °C). Для сравнения, предыдущие пять лет были гораздо теплее (от +6,1 до +11,3 °C).

За апрель выпало 80 мм дождя, что составляет почти две месячные нормы (195%). Самым влажным за все время наблюдений остается апрель 2022 года со 101 мм. Из-за плотной облачности солнце светило мало — 112 часов вместо положенных 204.Экстремальных температурных рекордов в этом месяце зафиксировано не было.



Май вернул лето в Тульскую область досрочно и стал самым тёплым после 2019 года. Среднемесячная температура достигла +15,3 °C, превысив норму на 2 градуса. Осадков выпало умеренное количество — 39 мм (81% от нормы), что стало хорошим балансом после засушливого мая 2025 года (18 мм).

Вторая декада месяца выдалась экстремально жаркой, установив сразу несколько новых исторических рекордов температур: