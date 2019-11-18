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Кинофестиваль «ШОРТЫ» в Туле: большой фоторепортаж

Кинофестиваль «ШОРТЫ» в Туле: большой фоторепортаж

Рассказываем, кто стал победителем.

16 ноября в атриуме Тульского кремля прошла церемония награждения победителей международного независимого фестиваля коротких фильмов «Шорты».

Рассказываем, кому достались главные призы конкурса. Профессиональное голосование:

  • постер — «Аджика» (автор постера Артём Ковязин, Москва, режиссёр Сергей Целиков),
  • трейлер — «Аджика»,
  • оригинальный саундтрек — Beholder (кавер-версия Дмитрия Кондратенко, Рязань, исполнила Анна Эверт, Москва, режиссёр Никита Ордынский, Москва),
  • актёр — «Царапина на бисквите» (актёр Тимофей Трибунцев, Киров, режиссёр Александр Харламов, Москва),
  • операторская работа — «Вегетарианка» (оператор Андрей Кашурин, Нижний Новгород, режиссёр Алексей Зотов),
  • анимация — «Мазай, не ной» (Татьяна Чернилевская, Москва),
  • фильм — Beholder (режиссёр Никита Ордынский, Москва).

Призы организаторов получили:

  • фильм — «Пранкернутый» (Сергей Смирнов, Москва),
  • анимация — «Эхо в облаках» (Надежда Шибалова).

Победители зрительского голосования:

  • постер — Gypsy (автор постера — Матвей Фёдоров, режиссёр — Андрей Туманов, Санкт-Петербург),
  • трейлер — «Николай» (Роман Быков, Москва),
  • фильм — Gypsy (режиссёр — Андрей Туманов, Санкт-Петербург),
  • анимация — «Большая уборка» (Вероника Патюченко, Ростов-на-Дону).

Работы победителей можно посмотреть здесь.

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Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 1
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 2
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 3
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 4
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 5
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 6
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 7
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 8
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 9
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 10
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 11
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 12
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 13
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 14
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 15
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 16
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 17
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 18
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 19
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 20
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 21
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 22
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 23
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 24
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 25
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 26
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 27
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 28
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 29
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 30
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 31
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 32
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 33
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 34
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 35
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 36
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 37
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 38
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 39
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 40
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 41
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 42
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 43
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 44
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 45
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 46
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 47
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 48
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 49
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 50
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 51
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 52
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 53
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 54
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 55
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 56
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 57
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 58
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 59
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 60
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 61
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 62
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 63
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 64
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 65
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 66
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 67
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 68
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 69
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 70
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 71
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 72
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 73
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 74
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 75
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 76
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 77
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 78
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 79
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 80
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 81
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 82
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 83
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 84
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 85
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 86
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 87
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 88
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 89
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 90
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 91
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 92
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 93
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 94
Кинофестиваль "Шорты"-2019, Фото: 95
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 12:05 0
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