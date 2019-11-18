Кинофестиваль «ШОРТЫ» в Туле: большой фоторепортаж
Рассказываем, кто стал победителем.
16 ноября в атриуме Тульского кремля прошла церемония награждения победителей международного независимого фестиваля коротких фильмов «Шорты».
Рассказываем, кому достались главные призы конкурса. Профессиональное голосование:
- постер — «Аджика» (автор постера Артём Ковязин, Москва, режиссёр Сергей Целиков),
- трейлер — «Аджика»,
- оригинальный саундтрек — Beholder (кавер-версия Дмитрия Кондратенко, Рязань, исполнила Анна Эверт, Москва, режиссёр Никита Ордынский, Москва),
- актёр — «Царапина на бисквите» (актёр Тимофей Трибунцев, Киров, режиссёр Александр Харламов, Москва),
- операторская работа — «Вегетарианка» (оператор Андрей Кашурин, Нижний Новгород, режиссёр Алексей Зотов),
- анимация — «Мазай, не ной» (Татьяна Чернилевская, Москва),
- фильм — Beholder (режиссёр Никита Ордынский, Москва).
Призы организаторов получили:
- фильм — «Пранкернутый» (Сергей Смирнов, Москва),
- анимация — «Эхо в облаках» (Надежда Шибалова).
Победители зрительского голосования:
- постер — Gypsy (автор постера — Матвей Фёдоров, режиссёр — Андрей Туманов, Санкт-Петербург),
- трейлер — «Николай» (Роман Быков, Москва),
- фильм — Gypsy (режиссёр — Андрей Туманов, Санкт-Петербург),
- анимация — «Большая уборка» (Вероника Патюченко, Ростов-на-Дону).
Работы победителей можно посмотреть здесь.
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