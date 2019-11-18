«Пятёрочка» получила премию «Лучшее для жизни – 2019»

В начале ноября в Италии были названы лауреаты международной премии Best for Life Design Award («Лучшее для жизни»). В номинации «Архитектура ритейла и дизайн среды» в категории «Магазин у дома» признание получила новая концепция торговой сети «Пятёрочка».

Премия Best For Life Design Award вручается российским и зарубежным компаниям за проекты в области архитектуры и дизайна, благодаря которым пространство вокруг нас становится более комфортным и экологически безопасным.

В жюри премии – авторитетные эксперты в сфере дизайна и архитектуры. В этом году почетным членом экспертного совета стал один из самых известных дизайнеров в мире – Карим Рашид. Участниками премии в 2019 году стали более 50 проектов из России, Казахстана, Беларуси и Италии от компаний-лидеров в своих отраслях.

«Пятёрочка» получила награду за магазин в новой концепции, открытый в сентябре в Москве. Обновлённая «Пятёрочка» – это формат современного магазина, продуктовый шопинг в котором становится более удобным и приятным.

В интерьере и экстерьере используются натуральные материалы, усовершенствована навигация по торговому залу, появились новые зоны: сезонная с актуальными товарами для каждого времени года и предстоящих праздников и фреш-арена – открытый прилавок с овощами, фруктами и другими натуральными продуктами с короткими сроками годности; зона отдыха, где можно выпить кофе и свежевыжатый сок, а также оборудована собственная пекарня прямо в центре торгового зала.

Оплачивать покупки в новой «Пятёрочке» можно также через кассы самообслуживания.

Татьяна Степанова, директор по операционному и бренд-маркетингу торговой сети «Пятёрочка» – Мы заботимся о том, чтобы посетителям магазинов «Пятёрочка» было ещё удобнее совершать покупки. Дизайн новой концепции нашей сети учитывает все самые актуальные тренды в ритейле и покупательских предпочтениях. Уверена, что более эргономичная внутренняя архитектура, дружелюбный дизайн и уютная атмосфера в магазинах будут приносить удовольствие от покупок. Очень рады получить признание Best for life, и мы будем продолжать совершенствоваться, чтобы радовать покупателей наших магазинов и делать их жизнь лучше.

С 2020 года новая концепция торговой сети постепенно начнет распространяться на все магазины «Пятёрочка».