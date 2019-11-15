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Конфликт водителя-инвалида и ГИБДД в Туле: видео из зала суда

Конфликт водителя-инвалида и ГИБДД в Туле: видео из зала суда

Сергей Тимофеев утверждает, что при задержании сотрудники ГИБДД причинили ему телесные повреждения и сломали палец на руке.

Напомним, Центральный районный суд Тулы рассматривает административное дело в отношении водителя-инвалида Сергея Тимофеева. Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ — неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Конфликт между водителем и сотрудниками ГИБДД произошел в начале ноября — автомобилист отказывался предъявлять инспектору документы, пока тот не назовет ему причину остановки транспортного средства. Стороны долго препирались, но в итоге мужчину все же отвезли в отдел полиции, где составили на него административный протокол.



Поддержать Сергея Тимофеева приехали около десятка человек, в том числе супруга обвиняемого, судебный корреспондент и столичный адвокат Владислав Луньков.

Отметим — в настоящее время Сергей Тимофеев утверждает, что при задержании сотрудники ГИБДД причинили ему телесные повреждения и сломали палец на руке…

Предлагаем вашему вниманию видео из зала заседаний.

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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
вчера, в 20:48 +8
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