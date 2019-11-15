Конфликт водителя-инвалида и ГИБДД в Туле: видео из зала суда
Сергей Тимофеев утверждает, что при задержании сотрудники ГИБДД причинили ему телесные повреждения и сломали палец на руке.
Напомним, Центральный районный суд Тулы рассматривает административное дело в отношении водителя-инвалида Сергея Тимофеева. Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ — неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.
Конфликт между водителем и сотрудниками ГИБДД произошел в начале ноября — автомобилист отказывался предъявлять инспектору документы, пока тот не назовет ему причину остановки транспортного средства. Стороны долго препирались, но в итоге мужчину все же отвезли в отдел полиции, где составили на него административный протокол.
Поддержать Сергея Тимофеева приехали около десятка человек, в том числе супруга обвиняемого, судебный корреспондент и столичный адвокат Владислав Луньков.
Отметим — в настоящее время Сергей Тимофеев утверждает, что при задержании сотрудники ГИБДД причинили ему телесные повреждения и сломали палец на руке…
Предлагаем вашему вниманию видео из зала заседаний.