новости
новости
Регистрация
В субботу в Пролетарском районе Тулы временно ограничат движение

В субботу в Пролетарском районе Тулы временно ограничат движение

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству городской администрации.

В субботу, 16 ноября, в областном центре, с 9.00 до 14.00 на ул. Плеханова, будут проводиться работы по удалению аварийных деревьев.

Для обеспечения безопасности дорожного движения будет запрещена стоянка, ограничено движение всех видов транспорта на участке от ул. Калинина до ул. Кирова.

Движение трамваев будет осуществляться по измененной схеме:

№ 

Наименование маршрута

Схема движения

7

Щегловская Засека – ст-н «Металлург»

ст-н «Металлург» – ул. Металлургов – Депо

  

9

ст-н «Металлург» – Московский вокзал

ул. Щегловская Засека – ул. Кирова – ул. Кутузова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – Чулковский мост – ул. Советская – ул. Коминтерна

 

10

ст-н «Металлург» – Кондитерская фабрика

ул. Щегловская Засека – ул. Кирова – ул. Кутузова – ул. Марата – ул. Епифанская – Демидовский путепровод – ул. Советская – ул. Коминтерна – Павшинский путепровод – ул. Воздухофлотская – ул. Тихмянова – Одоевское шоссе

 

13

ст-н «Металлург» – пос. Менделеевский

ул. Щегловская Засека – ул. Кирова – ул. Кутузова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – Чулковский мост – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Кауля – Перекопский переулок – ул. Михеева – ул. Тимирязева – ул. Агеева – ул. Н. Руднева – ул. Станиславского – пр-т Ленина

 
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:21 −2
Другие статьи по темам
Событие
ограничение движения транспортаограничение парковки и стоянкиизменение схемы движения трамваевудаление аварийных деревьевадминистрация Тулы
Место
Тулаулица Плеханова

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

С начала года в Тульской области подготовили 1800 предпринимателей
С начала года в Тульской области подготовили 1800 предпринимателей
Конфликт водителя-инвалида и ГИБДД в Туле: видео из зала суда
Конфликт водителя-инвалида и ГИБДД в Туле: видео из зала суда
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.