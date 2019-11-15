В субботу в Пролетарском районе Тулы временно ограничат движение

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству городской администрации.

В субботу, 16 ноября, в областном центре, с 9.00 до 14.00 на ул. Плеханова, будут проводиться работы по удалению аварийных деревьев.

Для обеспечения безопасности дорожного движения будет запрещена стоянка, ограничено движение всех видов транспорта на участке от ул. Калинина до ул. Кирова.

Движение трамваев будет осуществляться по измененной схеме: