В субботу в Пролетарском районе Тулы временно ограничат движение
Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству городской администрации.
В субботу, 16 ноября, в областном центре, с 9.00 до 14.00 на ул. Плеханова, будут проводиться работы по удалению аварийных деревьев.
Для обеспечения безопасности дорожного движения будет запрещена стоянка, ограничено движение всех видов транспорта на участке от ул. Калинина до ул. Кирова.
Движение трамваев будет осуществляться по измененной схеме:
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№
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Наименование маршрута
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Схема движения
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7
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Щегловская Засека – ст-н «Металлург»
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ст-н «Металлург» – ул. Металлургов – Депо
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9
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ст-н «Металлург» – Московский вокзал
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ул. Щегловская Засека – ул. Кирова – ул. Кутузова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – Чулковский мост – ул. Советская – ул. Коминтерна
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10
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ст-н «Металлург» – Кондитерская фабрика
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ул. Щегловская Засека – ул. Кирова – ул. Кутузова – ул. Марата – ул. Епифанская – Демидовский путепровод – ул. Советская – ул. Коминтерна – Павшинский путепровод – ул. Воздухофлотская – ул. Тихмянова – Одоевское шоссе
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13
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ст-н «Металлург» – пос. Менделеевский
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ул. Щегловская Засека – ул. Кирова – ул. Кутузова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – Чулковский мост – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Кауля – Перекопский переулок – ул. Михеева – ул. Тимирязева – ул. Агеева – ул. Н. Руднева – ул. Станиславского – пр-т Ленина
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