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Группа «Сансара» записала на микрофонах тульской «Октавы» новый трек Immortality
Фото: пресс-служба творческого индустриального кластера "Октава"

Группа «Сансара» записала на микрофонах тульской «Октавы» новый трек Immortality

Композиция и видеоряд стали частью арт-объекта в пространстве 5-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства.

Индустриальная история Тулы связана с производством акустического оборудования. Именно в микрофон «Октавы» Юрий Гагарин произнёс своё знаменитое «Поехали!». Музыкант из Екатеринбурга Александр Гагарин из группы «Сансара» записал в микрофоны легендарного завода композиция Immortality. Релиз трека, ставшего частью экспозиции 5-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства, состоялся 15 ноября.

Сингл записан при участии студии Oktava Lab. Видео к нему было снято на тульских предприятиях. А сама песня доступна в Apple Music и Google.Play.

Видео и музыкальная композиция стали частью арт-объекта в пространстве 5-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства. В звукоизолированной кабине каждый желающий может погрузиться в мир поэтики слов песни и промышленных шумов, наблюдать визуальный ряд, иллюстрирующий нюансы интерпретации темы биеннале – «Бессмертие», близкой участникам команды «Сансара».

«При сведении трека использованы звуки тульских заводов, записанные в микрофон легендарного действующего завода «Октава» МК-012 (кстати, эти же микрофоны использовали музыканты легендарной рок-группы Radiohead). Среди интересных «промышленных звуков» мы записали звук из безэховой камеры завода «Октава», где свой паспорт с уникальной частотной характеристикой получают современные профессиональные микрофоны. Эту «космическую» запись в редких акустических условиях можно будет различить в самом начале трека», – рассказал солист группы «Сансара» Александр Гагарин.

Уральская индустриальная биеннале – крупнейший в России международный проект в области современного искусства. Музей станка, завод и кластер «Октава», открытый на его территории – партнеры специального проекта выставки, который предполагает переосмысление индустриальной истории одного из крупнейших промышленных регионов страны через звук и возрождение электроакустического завода «Октава», созданного в 1927 году.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 20:40 +1
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