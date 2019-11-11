Фото пресс-службы «Арсенала».
По итогам матча «Арсенал» – «Зенит» полиция составила на фанатов более 20 протоколов
«При проведении спортивного мероприятия общественный порядок обеспечен в полном объёме», – сообщает полиция.
Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечили общественный порядок и безопасность при проведении матча чемпионата РПЛ по футболу между «Арсеналом» и «Зенитом». Дежурства были организованы на прилегающей к стадиону территории, а также в местах массового скопления граждан.
– До начала футбольного матча в городе выявлялись и пресекались административные правонарушения. На нарушителей составлено более 20 административных протоколов, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
Напомним, матч «Арсенал» — «Зенит» завершился со счетом 1:0 в пользу гостей.
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