По итогам матча «Арсенал» – «Зенит» полиция составила на фанатов более 20 протоколов

Фото пресс-службы «Арсенала».

Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечили общественный порядок и безопасность при проведении матча чемпионата РПЛ по футболу между «Арсеналом» и «Зенитом». Дежурства были организованы на прилегающей к стадиону территории, а также в местах массового скопления граждан.

– До начала футбольного матча в городе выявлялись и пресекались административные правонарушения. На нарушителей составлено более 20 административных протоколов, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Напомним, матч «Арсенал» — «Зенит» завершился со счетом 1:0 в пользу гостей.