Умер Александр Наумов – человек, учивший нас любить Тулу

Даже если вы никогда не слышали его фамилию, наверняка были с ним отчасти знакомы. Он был не просто коллекционером старых фотографий Тулы, а, наверное, первым, кто щедро делился экспонатами своей коллекции со всеми, кому это было интересно. Для заядлого коллекционера черта характера очень редкая.

Фотографии из его коллекции печатались в газетах, издавались на открытках, ими иллюстрировались краеведческие книги. Он был щедр со всеми, кого интересовала история нашего города.

Собрание Наумова стало знаменитым еще в то время, когда не было сегодняшней всеобщей любви к старым фотографиям Тулы. Даже всем известные старые открытки начала ХХ века тогда были практически сенсацией, ведь ничего подобного в советское время не издавалось. А ведь он был далеко не единственным коллекционером.

– Условно деление было такое, – рассказывал Александр Иванович. – На первом месте Юрий Григорьевич Соколов. На втором Глаголев Николай Иванович – набор открыток с видами дореволюционной Тулы из его коллекции вышел в 1989 году. Планировали потом второе издание, третье. Но грянула перестройка, и ничего из этой затеи не получилось. А на третьем месте был Бардин Юрий Алексеевич. Вот он много мне дарил, мы менялись с ним. И Бардин был первый у нас, кто давал перефотографировать открытки, это было редкостью. Я у него переснял около пятисот открыток. А вообще Бардин описал 26 фирм, которые издавали тульские открытки. Не только наши фирмы, но и иногородние – московские, питерские. Когда я у Бардина все переснял, пришел к Глаголеву, говорю: Николай Иванович, как бы мне всё это переснять? Он в ответ: «Я занят, я занят»… В общем, вежливо отказал.

Процесс коллекционирования тогда, в доинтернетную эпоху, существенно отличался от нынешнего.

– Мы ходили в клуб по интересам, были тогда такие… Занимались перепиской с другими городами – Ленинградом, Свердловском, Пермью. Им отдаешь их города, а они взамен присылают Тулу. Ценность каждого экземпляра измерялась в единицах, а единица равнялась рублю. Допустим, такая-то открытка оценивалась в пять или шесть единиц.

Потом к открыткам пришло и увлечение фотографией.

– Я стал собирать и открытки, и просто снимки Тулы. И переснимал, и сам очень много фотографировал, когда сносили Заречье, Чулково. Мне повезло, когда я работал на «Точмаше», мне по службе пришлось описывать дома, которые сносили в Заречье, – это район улиц Пузакова и Галкина. Я взял с собой фотоаппарат и всё перефотографировал. И потом что только не объездил на своем велосипеде – Рогожинский поселок, Серебровка, Мясново... Всё время с фотоаппаратом. У меня теперь есть снимки многих домов старого города, которые снесены давным-давно.

Архив снимков стал с какого-то момента систематизироваться по темам, идею которых Александр Иванович формулировал так: от предков к потомкам. «Этот девиз я вычитал в одной книге, когда лежал в областной больнице. Кажется, это что-то из Евангелия. Только там он звучит более коротко: предки – потомкам. А у меня на несколько букв больше».

Тема номер один – старые карты Тулы. Вторая – пропавшая топонимика. Ее экспонат, например, дом-утюг, пропавший с пересечения Советской и Фридриха Энгельса. Или менее известный, но тоже характерный для Тулы дом-стрелка на улице Демонстрации. Самая понятная пятая тема: было – стало. Например, всем известный Богоявленский собор в кремле. На старом снимке можно увидеть, что его венчали пять голов и центральный барабан. Угловых куполов уже нет, центральный цел, но только представляет собой не нашу национальную «луковичку», как раньше, а тюбетейку. Одна из любимых тем – номер 14, кварталы детства. Дом детства для него район улицы Оборонной. А всего – целых сорок шесть тем.

– По мне было нанесено три ностальгических удара. Первый – когда снесли дом, где прошло детство, – ул. Оборонная, 5. Это случилось еще в 1959 году. Второй удар, когда сломали мою любимую перовскую гимназию, – четвертую школу, куда я ходил учиться. На ее месте построили радиозавод, так он тогда назывался, теперь это завод «Октава». И третий удар, когда снесли дом на ул. Каминского, 68, где у нас с женой была свадьба. Вот своему детству и юности я посвятил отдельную тему.

В 1952 году ему купили фотоаппарат «Любитель». Дату Александр Иванович называл с уверенностью – сохранился паспорт, где стоял день покупки. Он и положил начало новому увлечению. В его коллекции было около двадцати тысяч экземпляров снимков.

– Наполовину в шутку, наполовину всерьез я называю себя чемпионом мира по количеству фотографий. Почти всех, кто в Туле занимается подобным коллекционированием, я в принципе знаю, ну а за пределами города виды Тулы они не очень-то и нужны. Я могу показать кучу дипломов – видите, я дипломант ВДНХ, лауреат разных фестивалей, лауреат конкурса за вклад в возрождение культуры и нравственности ко Дню города. Это не просто грамоты, за каждой стоит труд, труд, труд.

Как-то я был в гостях у Александра Ивановича и, обнаружив на столе пачку старых фотографий, с интересом стал изучать содержимое. Как вдруг с невероятным удивлением увидел себя самого – в образе мальчика-зайчика. У меня дома такой снимок тоже был. Оказывается, по молодости Александр Иванович подрабатывал по детским садам, делал фотоснимки новогодних вечеров. Вот так и я когда-то, сам того не зная, стал частью его коллекции.



Фото tula.ru.

Наумов очень любил всевозможные девизы. Особенно слова Пушкина: «Без прошлого нет будущего». И говорил, что его мечта – максимально восстановить наш город в фотографиях. Теперь ее будут воплощать его последователи и единомышленники.

Земля пухом, Александр Иванович…