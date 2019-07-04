Пьяная мать с ребенком на Chevrolet пыталась скрыться от полиции и сбила инспектора: видео

Кадр из видео УМВД России по Тульской области

Инцидент произошёл во вторник, 2 июля, в Дубенском районе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Во вторник, в 16.00, на территории Дубенского района сотрудники ГИБДД заметили автомобиль Chevrolet Cruze. Находившаяся за рулём женщина совершала опасные манёвры. Полицейские подали сигнал об остановке транспортного средства, женщина не отреагировала. Началась погоня.

Спустя некоторое время автомобиль остановился, но выходить из машины женщина отказалась. Вместе с ней в салоне находился полуторагодовалый малыш. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, инспекторы по делам несовершеннолетних, а также сотрудники органов опеки.

Около часа полицейские вели с неадекватной женщиной переговоры – она отказывалась выходить из автомобиля и выпускать ребенка, а затем попыталась скрыться – врезалась в автомобиль ДПС и сбила сотрудника полиции, протащив его на капоте несколько сотен метров. Полицейский получил травмы и был госпитализирован.

После того как преследуемый автомобиль съехал на пересечённую местность, машина остановилась. Женщина по-прежнему отказалась подчиняться законным требованиям сотрудников полиции. В пресс-службе УМВД России по Тульской области уточнили, что полицейским пришлось разбить заднее стекло автомобиля и, применив физическую силу, забрать малыша из рук неадекватной родительницы. Мальчик передан сотрудникам органов опеки, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как выяснилось, за рулем иномарки находилась 30-летняя женщина, ранее лишенная водительского удостоверения за нетрезвую езду. На её счету – множество неоплаченных штрафов за различные нарушения ПДД и «административка» за неисполнение родительских обязанностей в отношении своих четверых детей.

Медосвидетельствование показало, что задержанная была пьяна. В отношении неё составлены административные протоколы за невыполнение законного требования сотрудника полиции, оставление места ДТП и перевозку несовершеннолетнего без удерживающего устройства.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела сразу по двум статьям УК РФ: применение насилия в отношении представителя власти и повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.