В страшном ДТП под Тулой погиб молодой человек
Авария случилась неподалеку от деревни Грумант.
6 ноября в 21.20 на 202 км автодороги М-2 «Крым» случилось серьезное ДТП. По предварительным данным, произошло лобовое столкновение автомобилей «Ниссан Альмера» и «Хёндэ Солярис».
Как рассказали Myslo в УГИБДД по Тульской области, 23-летний водитель «Ниссана» от полученных травм скончался на месте происшествия. Также в аварии пострадала 19-летняя пассажирка этого же автомобиля и 22-летний водитель «Хёндэ». Девушка отпущена после оказания медпомощи, а парня госпитализировали с различными травмами.
Трасса м2 после грумант, есть жертвы, движение перекрыто. ?????? ??Дорогие туляки, если вы являетесь очевидцем ?ДТП ??ЧП ??Автохамов ??Сфотографируйте или запишите на видео ??происходящее и отправьте нам в direct??. Это может кому-то помочь, а мы вас можем отблагодарить за это. #тула #тула71 #тулалайф #туларулит #тулаlife #чптула
Окончательную причину ДТП установят сотрудники ГИБДД.