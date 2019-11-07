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В страшном ДТП под Тулой погиб молодой человек
Фото: instagram.com/tula.chp.

В страшном ДТП под Тулой погиб молодой человек

Авария случилась неподалеку от деревни Грумант.

6 ноября в 21.20 на 202 км автодороги М-2 «Крым» случилось серьезное ДТП. По предварительным данным, произошло лобовое столкновение автомобилей «Ниссан Альмера» и «Хёндэ Солярис».

Как рассказали Myslo в УГИБДД по Тульской области, 23-летний водитель «Ниссана» от полученных травм скончался на месте происшествия. Также в аварии пострадала 19-летняя пассажирка этого же автомобиля и 22-летний водитель «Хёндэ». Девушка отпущена после оказания медпомощи, а парня госпитализировали с различными травмами.

 

 

Окончательную причину ДТП установят сотрудники ГИБДД.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:27 0
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