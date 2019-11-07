В страшном ДТП под Тулой погиб молодой человек

Фото: instagram.com/tula.chp.

6 ноября в 21.20 на 202 км автодороги М-2 «Крым» случилось серьезное ДТП. По предварительным данным, произошло лобовое столкновение автомобилей «Ниссан Альмера» и «Хёндэ Солярис».

Как рассказали Myslo в УГИБДД по Тульской области, 23-летний водитель «Ниссана» от полученных травм скончался на месте происшествия. Также в аварии пострадала 19-летняя пассажирка этого же автомобиля и 22-летний водитель «Хёндэ». Девушка отпущена после оказания медпомощи, а парня госпитализировали с различными травмами.

Окончательную причину ДТП установят сотрудники ГИБДД.