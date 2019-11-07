Тулячка отсудила у КПК «Регион капитал» более 500 тысяч рублей
Такое решение вынес суд.
Советский районный суд Тулы рассмотрел гражданское дело по иску гражданки к кредитному потребительскому кооперативу «Регион Капитал» о признании договора передачи личных сбережений расторгнутым и взыскании денежных средств.
Суд установил, что 5 февраля 2019 года истица и КПК «Регион Капитал» заключили договор передачи личных сбережений. Кооператив принял от нее 480 000 рублей на год по программе «Пенсионные сбережения» из расчета 13,95% годовых с ежемесячным начислением целевых компенсационных выплат.
16 июля женщина направила ответчику претензию о расторжении договора и возврате денежных средств. Однако ей не ответили и деньги не вернули.
Как сообщает Управление Судебного департамента, представитель ответчика КПК в судебное заседание не явился, хотя о времени и месте его проведения был извещен надлежащим образом.
Поскольку доказательств возврата истцу личных сбережений кредитным потребительским кооперативом «Регион Капитал» представлено не было, суд счел заявленные исковые требования истицы обоснованными и подлежащими удовлетворению.
Суд решил признать расторгнутым договор передачи личных сбережений, взыскать с КПК «Регион Капитал» в пользу женщины 480 000 рублей, внесенные по договору, проценты за пользование деньгами в размере 29 168 рублей 87 коп.
Также суд постановил взыскать с КПК в доход МО г. Тула государственную пошлину в размере 8 291 рубль 69 коп.
Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке.
За 10 месяцев 2019 года Советский районный суд рассмотрел 499 аналогичных гражданских дел по искам граждан пенсионного возраста. Ответчиками по таким делам являлись КПК «Капитал Инвест Тула» (476 дел) и КПК «Регион Капитал» (23 дела).
Ранее Myslo подробно писал о том, как закрывались эти кооперативы. Про КПК «Регион Капитал» можно прочитать здесь, про «Капитал Инвест» — здесь.
Подобная ситуация сложилась и вокруг КПК «Главсберстрой».
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