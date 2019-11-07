Тулячка отсудила у КПК «Регион капитал» более 500 тысяч рублей

Советский районный суд Тулы рассмотрел гражданское дело по иску гражданки к кредитному потребительскому кооперативу «Регион Капитал» о признании договора передачи личных сбережений расторгнутым и взыскании денежных средств.

Суд установил, что 5 февраля 2019 года истица и КПК «Регион Капитал» заключили договор передачи личных сбережений. Кооператив принял от нее 480 000 рублей на год по программе «Пенсионные сбережения» из расчета 13,95% годовых с ежемесячным начислением целевых компенсационных выплат.

16 июля женщина направила ответчику претензию о расторжении договора и возврате денежных средств. Однако ей не ответили и деньги не вернули.

Как сообщает Управление Судебного департамента, представитель ответчика КПК в судебное заседание не явился, хотя о времени и месте его проведения был извещен надлежащим образом.

Поскольку доказательств возврата истцу личных сбережений кредитным потребительским кооперативом «Регион Капитал» представлено не было, суд счел заявленные исковые требования истицы обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Суд решил признать расторгнутым договор передачи личных сбережений, взыскать с КПК «Регион Капитал» в пользу женщины 480 000 рублей, внесенные по договору, проценты за пользование деньгами в размере 29 168 рублей 87 коп.

Также суд постановил взыскать с КПК в доход МО г. Тула государственную пошлину в размере 8 291 рубль 69 коп.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке.