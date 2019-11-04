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При пожаре на ул. Калинина в Туле погибла пенсионерка

При пожаре на ул. Калинина в Туле погибла пенсионерка

Причину возгорания предстоит установить специалистам.

Днем 4 ноября в пятиэтажном доме №6, корпус 2 по ул. Калинина в Туле произошел пожар. В ходе тушения квартиры на втором этаже пожарные обнаружили труп пенсионерки, которая, предположительно, отравилась угарным газом.
 
В пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области Myslo сообщили, что в ходе пожара были эвакуированы шесть человек и один спасен. Последний находился в квартире, которая находится над той, где произошел пожар.
 
На момент публикации новости на месте происшествия работали пожарные, медики и полиция. Причину возгорания предстоит установить специалистам.
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 14:28 +1
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