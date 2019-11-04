При пожаре на ул. Калинина в Туле погибла пенсионерка

Днем 4 ноября в пятиэтажном доме №6, корпус 2 по ул. Калинина в Туле произошел пожар. В ходе тушения квартиры на втором этаже пожарные обнаружили труп пенсионерки, которая, предположительно, отравилась угарным газом.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области Myslo сообщили, что в ходе пожара были эвакуированы шесть человек и один спасен. Последний находился в квартире, которая находится над той, где произошел пожар.

На момент публикации новости на месте происшествия работали пожарные, медики и полиция. Причину возгорания предстоит установить специалистам.