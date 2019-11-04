Спектакль «Каренины» вошел в long-list «Золотой маски»

Фото из архива Евгения Маленчева.

Сюда входят самые заметные спектакли сезона по мнению экспертного совета. В сезоне 2018−2019 гг. «Каренины» — один из них.

О том, что в Тульском академическом театре драмы будут ставить роман Льва Толстого, Myslo узнал одним из первых. Режиссер Евгений Маленчев задумал перенести действие романа в наши дни и поселить Анну в обычной городской квартире. Анну Каренину сыграла актриса Полина Шатохина, Алексея Вронского — Андрей Харенко, Алексея Каренина — Андрей Сидоренко.

- Самое сложное — адаптировать огромное количество страниц романа для сценического времени, — рассказывал нам Евгений Маленчев. — Мы разделили две основные линии романа — Карениных и Левиных, и пока рассказываем только про Карениных. Наша главная задача — сделать современный спектакль про современных людей. Мне бы очень хотелось показать историю про девушку — вашу знакомую. Чтобы с первых минут зрители подумали: «Да мы знаем ее, видели на улице».

С тех пор прошло несколько месяцев. Премьера на сцене театра драмы, участие в фестивале «Толстой», десятки показов и тысячи благодарных зрителей. Как результат — заслуженное признание! Для спектакля и всех его создателей войти long-list «Золотой маски» очень престижно. А еще отметим, что в истории тульского театра такого еще не было.

Полина Шатохина, актриса, исполнительница роли Анны Карениной:

Полина Шатохина Я очень люблю этот спектакль. Над ним работала прекрасная постановочная команда, люди, с которыми всегда интересно, большие профессионалы — режиссер Евгений Маленчев, художник Анастасия Бугаева, композитор Федор Кондращев и художник по свету Нарек Туманян. То, что мы попали в лонг лист премии «Золотая маска», очень приятно.

Мы пообщались с режиссером спектакля Евгением Маленчевым.

— Ваш спектакль «Каренины» попал в long-list «Золотой маски». Какие чувства испытываете по этому поводу? Насколько это приятно и почетно для режиссера и всей команды спектакля?



Евгений Маленчев - Мне приятно, когда у спектакля после премьеры есть биография. «Каренины» живут интересной жизнью. Помимо участия в летнем фестивале «Толстой» в Ясной Поляне, теперь спектакль отмечен экспертами «Золотой маски», и этому можно только порадоваться. Я рад за актеров, постановочную группу, службы, цеха, и, конечно, за зрителей. А те, кто еще не успел увидеть «Карениных», смогут это сделать уже скоро — следующий спектакль 15 ноября.



- Над чем Вы сейчас работаете и что Вас вдохновляет?

- Больше всего меня вдохновляют талантливые люди. И музыка. Я слушаю много, потому что часто бываю в дороге, это питает меня. Ближайшие планы — режиссерская лаборатория в Санкт-Петербурге. Там я буду работать над пьесой современного писателя, поэта и драматурга Дмитрия Данилова «Свидетельские показания».