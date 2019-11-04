На М-2 «Крым» микроавтобус врезался в столб: пострадали пять человек

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

4 ноября в 5.55 на 147-м км трассы М-2 «Крым» в Ясногорском районе произошло ДТП с участием автомобиля «Фольксваген Крафтер». По предварительным данным, водитель микроавтобуса уснул за рулем и врезался в столб. Об этом Myslo сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

В аварии пострадали пять человек — водитель и четверо пассажиров. В настоящий момент известно, что все они получили травмы, не угрожающие жизни.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.