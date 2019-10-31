Как Тула отметит День народного единства: полная афиша

Поездка в музей «Куликово Поле»

Пр. Ленина, 34-а

Цена: 2250 р. с человека, до 16 лет — 1675 р., учащиеся старше 16 лет/ студенты/ пенсионеры — 2075 р. Запись по телефону: +7 (4872) 36-28-34 (будни с 9.00 до 18.00) или по e-mail: tourism@kulpole.tula.net.

3 ноября

9.00 Старт от парковки возле Тульского академического театра драмы. В рамках экскурсионного тура отдел туризма и экскурсий предлагает посетить:

Музей Куликовской битвы с экскурсией;

Мемориал на Красном холме, где расположен старейший монумент воинской славы — памятник-колонна Дмитрию Донскому и храм Сергия Радонежского;

Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино. Здесь запланирована экскурсия по экспозиции «Дон. Вся история на берегах одной реки» и прогулка по территории.

Соревнования в честь дня народного единства

Конюшня «Макларен», д. Большая Еловая, 113,

Вход свободный

4 ноября

11.00 Соревнования по конному спорту «День народного единства». В программе две дисциплины — конкур и вольтижировка. В программе второго вида — зрелищная акробатика на лошади в исполнении спортсменов конного клуба «Рыжий пони».

Фестиваль «Страна в миниатюре»

Музей «Тульский кремль»

Вход свободный

4 ноября

14.00 Фестиваль национальных культур «Страна в миниатюре». Туляки и гости города смогут познакомиться с 13 народными культурами.

В программе:

Гала-концерт творческих коллективов из Тулы, Тульской, Калужской, Тверской, Московской областей. На сцене выступят представители национальных общественных организаций, землячеств, объединений и отдельные исполнители.

Фотовыставка «Сила традиций: народы Российской Федерации». Будут показаны работы из Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова ( Москва), которые были представлены на Всероссийском конкурсе фототворчества в 2019 г.

Национальные мастер-классы по народному прикладному искусству и традиционным национальным народным играм, песням, танцам;

представление фольклорного театра «Петрушки»;

выставка клубного любительского объединения «Лоскутная слобода»;

выставка «Традиционные народные игрушки народов России»

интерактивная выставка «Традиционные народные музыкальные инструменты»

выставки национальных общественных организаций, землячеств, объединений.

концерт певицы Ханны

Городское пространство «Искра», Тула, ул. Советская, д. 11

Вход свободный.



4 ноября

18.00 Концертная программа. Хедлайнер вечера: российская певица Ханна.

Концерт Ирины салтыковой

г. Новомосковск, Городская площадь, ул. Октябрьская/Комсомольская, 23

Вход свободный



4 ноября

12.30 Праздничный концерт:

заслуженный коллектив народного творчества «Субботея»,

народный коллектив хореографического ансамбля «Варенька»

танцевальная группа dance-show «INSIDE»

16.30 Выход хедлайнера вечера — Ирины Салтыковой.

Праздник в тульских парках

Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова

Вход свободный



4 ноября

Детский городок

11.00 Fitness-baby

11.10 Семейный мастер-классы

11.30 Анимационная программа для детей

12.30 Проект «Ретро-комикс»

Эстрада

13.30 Анимационная программа «Когда мы вместе»

14.00 Флешмоб, посвященный Дню народного единства

14.05 Проект «Музыкальная гостиная»

15.00 Духовой оркестр

15.00 Концертная программа «Мы едины!»

Фонтанная площадь

13.30 Фотозона «Мы едины!»

14.00 Ярмарка тульских мастеров

14.00 Мастер-класс по твистингу (моделирование фигур из воздушных шаров)

14.00 Интерактивная программа «Наша сила в семье единой»: перчаточный театр и мастер-класс по прядению шерстяных нитей от сотрудников музея «Тульские древности».

14.00 Акция «Мой триколор».

Комсомольский парк культуры и отдыха, Тула, ул. Октябрьская, д. 188-a

Вход свободный.



4 ноября

11.00 Анимационная программа «Когда мы вместе»

12.00 Эстрадный концерт, посвященный Дню народного единства

Пролетарский парк культуры и отдыха, Тула, ул. Кутузова, 131-а

Вход свободный.



4 ноября

11.00 Анимационная программа «Когда мы вместе»

12.00 Эстрадный концерт, посвященный Дню народного единства

Вход свободный.