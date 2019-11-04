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«Тулица» сыграла два матча в полуфинале Кубка России
Фото пресс-службы ВК "Тулица".

«Тулица» сыграла два матча в полуфинале Кубка России

Тулячки уступили «Локомотиву» и обыграли «Минчанку».

Волейбольная «Тулица» принимает участие в полуфинале Кубка России. Игры проходят в Калининграде. В первом матче тулячки проиграли вице-чемпиону страны — «Локомотиву». Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу калининградской команды.

Во втором полуфинальном поединке «Тулица» обыграла «Минчанку» из Минска — 3:0 (25:20, 25:20, 26:24).

Традиционно после победной игры «Тулица» выбрала лучшего «бойца» команды — им стала Богумила Бярда.

Сегодня, 4 ноября, «Тулица» в рамках полуфинальной серии сразится с ВК «Заречье-Одинцово». Начало матча в 17.30 мск.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:51 0
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