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По факту смертельного ДТП с маршруткой в Туле возбуждено уголовное дело
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Тульской области.

По факту смертельного ДТП с маршруткой в Туле возбуждено уголовное дело

Напомним, в результате аварии скончался молодой мужчина.

По факту ДТП с маршруткой, которое случилось 1 ноября в Туле на Алексинском шоссе, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом Myslo рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Напомним, 1 ноября примерно в 20.10 водитель пассажирского микроавтобуса, следовавшего по маршруту № 42, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось.

В результате ДТП от полученных травм скончался 24-летний пассажир

Также пострадали водитель маршрутки и еще один пассажир. Насколько серьезны травмы у пострадавших, уточняется.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:48 +2
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