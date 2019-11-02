По факту смертельного ДТП с маршруткой в Туле возбуждено уголовное дело

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Тульской области.

По факту ДТП с маршруткой, которое случилось 1 ноября в Туле на Алексинском шоссе, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом Myslo рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Напомним, 1 ноября примерно в 20.10 водитель пассажирского микроавтобуса, следовавшего по маршруту № 42, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось.

В результате ДТП от полученных травм скончался 24-летний пассажир.

Также пострадали водитель маршрутки и еще один пассажир. Насколько серьезны травмы у пострадавших, уточняется.