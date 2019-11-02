Тулячка завоевала серебро на этапе Кубка мира по велоспорту

Екатерина Гниденко на фото справа. Фото: http://velosport-tula.ru.

В первый день этапа Кубка мира по велосипедному спорту на треке в Минске тулячка Екатерина Гниденко в паре с Натальей Антоновой (Санкт-Петербург) в составе сборной России завоевала серебряную медаль в командном спринте.

Велогонщики команды Marathon-Tula Даниил Комков, Алексей Носов и Александр Дубченко стали 12-ми в квалификации командного спринта. Мария Аверина — 15-я в скрэтче и 18-я в гонке по очкам.