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Тульская полиция ищет жертв мошенника – продавца «серебряных» ложек и монет
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Тульская полиция ищет жертв мошенника – продавца «серебряных» ложек и монет

Пока известно только о двух фактах мошенничества.

Управление МВД России по Тульской области устанавливает обстоятельства преступной деятельности задержанного за совершение мошеннических действий жителя Калужской области.

По предварительной информации, мужчина предлагал гражданам купить у него по низкой цене серебряные ложки и монеты. Как выяснилось, все изделия сделаны не из серебра. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, в настоящее время в полицию обратились два пострадавших от действий задержанного мошенника

Если кто-либо из граждан стал жертвой данного мошенника или же имеет какие-либо сведения о его преступной деятельности, просьба сообщить об этом по телефонам 32-49-00 или 32-48-00.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:00 0
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