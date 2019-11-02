Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.
Тульская полиция ищет жертв мошенника – продавца «серебряных» ложек и монет
Пока известно только о двух фактах мошенничества.
Управление МВД России по Тульской области устанавливает обстоятельства преступной деятельности задержанного за совершение мошеннических действий жителя Калужской области.
По предварительной информации, мужчина предлагал гражданам купить у него по низкой цене серебряные ложки и монеты. Как выяснилось, все изделия сделаны не из серебра. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, в настоящее время в полицию обратились два пострадавших от действий задержанного мошенника.
Если кто-либо из граждан стал жертвой данного мошенника или же имеет какие-либо сведения о его преступной деятельности, просьба сообщить об этом по телефонам 32-49-00 или 32-48-00.
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