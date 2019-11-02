Тульская полиция ищет жертв мошенника – продавца «серебряных» ложек и монет

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Управление МВД России по Тульской области устанавливает обстоятельства преступной деятельности задержанного за совершение мошеннических действий жителя Калужской области.

По предварительной информации, мужчина предлагал гражданам купить у него по низкой цене серебряные ложки и монеты. Как выяснилось, все изделия сделаны не из серебра. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, в настоящее время в полицию обратились два пострадавших от действий задержанного мошенника.

Если кто-либо из граждан стал жертвой данного мошенника или же имеет какие-либо сведения о его преступной деятельности, просьба сообщить об этом по телефонам 32-49-00 или 32-48-00.