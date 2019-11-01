На Алексинском шоссе в Туле опрокинулась маршрутка: пострадали трое

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Сотрудники УМВД России по Тульской области выясняют обстоятельства ДТП с пассажирским микроавтобусом. Как сообщает пресс-служба ведомства, примерно в 20.10 на Алексинском шоссе водитель маршрутки № 42 не справился с управлением, в результате чего микроавтобус опрокинулся.

По предварительным данным, пострадали трое: водитель и два пассажира. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.