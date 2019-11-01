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На Алексинском шоссе в Туле опрокинулась маршрутка: пострадали трое
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

На Алексинском шоссе в Туле опрокинулась маршрутка: пострадали трое

На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.

Сотрудники УМВД России по Тульской области выясняют обстоятельства ДТП с пассажирским микроавтобусом. Как сообщает пресс-служба ведомства, примерно в 20.10 на Алексинском шоссе водитель маршрутки № 42 не справился с управлением, в результате чего микроавтобус опрокинулся.

По предварительным данным, пострадали трое: водитель и два пассажира. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:13 +8
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