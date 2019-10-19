В Заокском районе осудят преступников, спрятавших труп собутыльника в выгребной яме

Преступление произошло в ночь с 1 на 2 августа в селе Татарское. Мужчину до смерти забили кувалдой.

Сотрудниками СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя Заокского района обвиняемого убийстве и его 42-летней сожительницы, которой вменяют укрывательство особо тяжкого преступления.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ночь с 1 на 2 августа обвиняемые совместно со своим знакомым распивали спиртное. Вспыхнула ссора, мужчина схватил металлическую кувалду и нанёс потерпевшему не менее 21 удара по жизненно важным органам. Несчастный скончался на месте.

После этого сожительница обвиняемого, на глазах у которой произошло убийство, помогла преступнику перенести труп, раздеть его и сбросить в выгребную яму, расположенную под туалетом. Затем женщина отмыла пол от крови, выбросила тряпку и одежду потерпевшего в уличный контейнер.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Заокский районный суд. Убийце грозит до 15 лет лишения свободы, его сожительница может провести в колонии до двух лет.