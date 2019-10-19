новости
новости
Регистрация
В Заокском районе осудят преступников, спрятавших труп собутыльника в выгребной яме

В Заокском районе осудят преступников, спрятавших труп собутыльника в выгребной яме

Преступление произошло в ночь с 1 на 2 августа в селе Татарское. Мужчину до смерти забили кувалдой.

Сотрудниками СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя Заокского района обвиняемого убийстве и его 42-летней сожительницы, которой вменяют укрывательство особо тяжкого преступления.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ночь с 1 на 2 августа обвиняемые совместно со своим знакомым распивали спиртное. Вспыхнула ссора, мужчина схватил металлическую кувалду и нанёс потерпевшему не менее 21 удара по жизненно важным органам. Несчастный скончался на месте.

После этого сожительница обвиняемого, на глазах у которой произошло убийство, помогла преступнику перенести труп, раздеть его и сбросить в выгребную яму, расположенную под туалетом. Затем женщина отмыла пол от крови, выбросила тряпку и одежду потерпевшего в уличный контейнер.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Заокский районный суд. Убийце грозит до 15 лет лишения свободы, его сожительница может провести в колонии до двух лет.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:33 +4
Другие статьи по темам
Событие
уголовное делопреступлениеубийствоукрывательство преступленияСУ СК России по Тульской области
Место
Тульская областьЗаокский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В России может измениться порядок поверки счётчиков воды и электроэнергии
В России может измениться порядок поверки счётчиков воды и электроэнергии
Тульские росгвардейцы завоевали золото на первенстве «Динамо» по самбо
Тульские росгвардейцы завоевали золото на первенстве «Динамо» по самбо
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.