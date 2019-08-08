Труп убитого кувалдой туляка нашли в выгребной яме

Фото: ivbg.ru.

В Заокском районе Тульской области следователи выясняют обстоятельства убийства в селе Татарское. Как сообщили в региональном следственном комитете, преступление было совершено в ночь на 2 августа этого года. В ходе ссоры 51-летний подозреваемый нанес своему знакомому несколько ударов кувалдой по голове. Потерпевший скончался на месте происшествия.

«В ходе поисковых мероприятий по розыску без вести пропавшего в деревне Заокского района в выгребной яме на придомовой территории был обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти. Сотрудниками СУ СК России по ТО и отделения МВД России по Заокскому району установлен подозреваемый в совершении противоправного деяния — мужчина, на придомовой территории по месту жительства которого был обнаружен труп», — прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

В настоящее время Ясногорским МРСО СУ СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.